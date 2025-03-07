В этом году отремонтируют 130 километров дороги от Улан-Удэ до Читы

Более 130 километров трассы Улан-Удэ - Романовка - Чита планируется к ремонту в 2025 году, сообщили в минтрансе Бурятии. Работы будут осуществлены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Протяженность трассы составляет 524 км, из которых в настоящее время 196 км приходится на участки с низким качеством покрытия. Между тем, трасса играет важную роль в регионе, соединяя ключевые населенные пункты и обеспечивая активное транспортное сообщение, культурные, социальные и экономические связи, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Сегодня в ремонте находится четыре участка дороги общей протяженностью 84 км: 16-26 км, 200-234 км, 357-387 км, 438- 448 км. В планах на 2025 год - ремонт еще трех участков дороги: 58-78 км, 234-264 км, 369-372 км. Их общая протяженность - 54 км.

Специалисты уже готовятся к началу ремонтных работ, которые затронут такие населенные пункты, как Поперечное, Комсомольское, Первомаевка и Курба.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». К 2027 году дорога по направлению Улан-Удэ - Романовка – Чита будет приведена в полное соответствие с нормативами.

Фото: минтранс РБ