Общество 08.03.2025 в 08:55

Поздравление главы Бурятии с Международным женским днем

Дорогие наши женщины!
A- A+
Поздравление главы Бурятии с Международным женским днем
В этот весенний день мы поздравляем вас – тех, чья любовь, забота и мудрость делают мир светлее, добрее и гармоничнее. Именно вы наполняете нашу жизнь смыслом, вдохновляете на поступки, даете силы преодолевать трудности.

Мы искренне благодарим вас за тепло семейного очага, за воспитание детей, за поддержку, которая так важна каждому из нас. Особые слова признательности матерям наших защитников. Вы вырастили настоящих героев, привив им любовь к Родине и дух патриотизма.

Дорогие мамы, бабушки, супруги, дочери и сестры! Пусть в вашей жизни всегда будет место радости, счастью и гармонии. Будьте здоровы, любимы и окружены заботой! С праздником!

Глава Республики Бурятия – председатель правительства Республики Бурятия А.С. Цыденов
Теги
поздравление

Все новости

Председатель Хурала поздравил женщин Бурятии с праздником
08.03.2025 в 09:05
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
08.03.2025 в 09:00
Поздравление главы Бурятии с Международным женским днем
08.03.2025 в 08:55
Космическая слежка
08.03.2025 в 08:00
Бурятия вернула душу Чингисхана
08.03.2025 в 07:00
Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист
07.03.2025 в 17:18
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии торжественно открылся Кубок России по пулевой стрельбе
07.03.2025 в 16:45
В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты
07.03.2025 в 16:31
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
07.03.2025 в 16:20
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
Председатель Хурала поздравил женщин Бурятии с праздником
Дорогие женщины!
08.03.2025 в 09:05
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Дорогие наши женщины!
08.03.2025 в 09:00
Космическая слежка
В Бурятии северных оленей впервые будут наблюдать при помощи спутника
08.03.2025 в 08:00
Бурятия вернула душу Чингисхана
Шаманы пять лет уговаривали Китай отдать сакральную реликвию
08.03.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru