Судебные приставы сделали сюрприз коллегам, чьи сыновья и мужья находятся на СВО

В Бурятии судебные приставы устроили сюрприз для своих коллег-женщин, чьи сыновья и мужья находятся на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

Перед Международным женским днём цветы, подарки и теплые слова на рабочих местах звучали для тех, кто каждый день переживает своих дорогих мужчин, которые в эти дни, находясь далеко от дома, защищают нашу Родину.

- Спасибо Вам за необыкновенную жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм, за душевную теплоту и красоту, за талант делать наш мир прекраснее! - отметил врио главного судебного пристава Республики Бурятия Вячеслав Хертуев.

Фото: Управление ФССП России по РБ