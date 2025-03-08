Общество 08.03.2025 в 09:00

Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта

Дорогие наши женщины!
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Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Для нас в жизни нет никого прекрасней Вас. Вы самые лучшие на свете. Вы дарите нам любовь, заботу, вдохновляете на подвиги и наполняете нашу жизнь смыслом, радостью и счастьем.

Вы - наша опора, всегда и во всем. Ради вас мы готовы сделать все что угодно, только намекните.

Именно вы воспитываете наших детей, учите их писать, считать, вкладываете в них всю себя без остатка. Спасибо вам за это.

Для вас нет задач, которые вы не можете решить. Вы сильный пол. Вы легко решаете все проблемы и всегда достигаете победы и успехов. Пусть ваш труд и усилия всегда оцениваются по достоинству, а мечты сбываются легко и быстро, а  каждый новый день приносит вам только радость и счастье. Крепкого вам здоровья и успехов!

С праздником вас! С 8-м марта!

Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

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