Общество 08.03.2025 в 09:00
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!
Для нас в жизни нет никого прекрасней Вас. Вы самые лучшие на свете. Вы дарите нам любовь, заботу, вдохновляете на подвиги и наполняете нашу жизнь смыслом, радостью и счастьем.
Вы - наша опора, всегда и во всем. Ради вас мы готовы сделать все что угодно, только намекните.
Именно вы воспитываете наших детей, учите их писать, считать, вкладываете в них всю себя без остатка. Спасибо вам за это.
Для вас нет задач, которые вы не можете решить. Вы сильный пол. Вы легко решаете все проблемы и всегда достигаете победы и успехов. Пусть ваш труд и усилия всегда оцениваются по достоинству, а мечты сбываются легко и быстро, а каждый новый день приносит вам только радость и счастье. Крепкого вам здоровья и успехов!
С праздником вас! С 8-м марта!
Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков
Для нас в жизни нет никого прекрасней Вас. Вы самые лучшие на свете. Вы дарите нам любовь, заботу, вдохновляете на подвиги и наполняете нашу жизнь смыслом, радостью и счастьем.
Вы - наша опора, всегда и во всем. Ради вас мы готовы сделать все что угодно, только намекните.
Именно вы воспитываете наших детей, учите их писать, считать, вкладываете в них всю себя без остатка. Спасибо вам за это.
Для вас нет задач, которые вы не можете решить. Вы сильный пол. Вы легко решаете все проблемы и всегда достигаете победы и успехов. Пусть ваш труд и усилия всегда оцениваются по достоинству, а мечты сбываются легко и быстро, а каждый новый день приносит вам только радость и счастье. Крепкого вам здоровья и успехов!
С праздником вас! С 8-м марта!
Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков