Бурятия вернула душу Чингисхана

«Тэнгэри» - религиозный центр шаманов - удостоился большой чести от хранителей китайского комплекса имени легендарного полководца стать обладателями одного из трезубцев Чингисхана. Организация долгие годы вела переговоры о перевозке артефакта - «сульдэ», который упоминается в сакральных сказаниях. Реликвия перемещалась от одного места к другому до тех пор, пока в 1954 - 1956 гг. для хранения этой святыни не был построен храм-мавзолей в виде трех дворцов во Внутренней Монголии. Теперь же чудотворный предмет будет оберегаться в Бурятии.Белое божество Чингисхана - это знамя правителя, которое в мифологических представлениях монгольских народов воплощает собой дух-хранителя. Зачастую его именуют «сульдэ». По преданию, считается, что именно в нем и содержится часть души великого военачальника.- Есть такое понятие «знак власти». Как правило, это всегда знак очень древних божеств, например, Зевса, Посейдона и т. д. Символ такого рода всегда интерпретировался и интерпретируется по-разному. В индуизме традиционный трезубец - «тришула» - является одним из основных атрибутов бога Шивы и означает его тройственную природу: творец, хранитель, разрушитель, - объясняет верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев. - У нас же более восточный вариант интерпретации. Для нас данный артефакт символизирует лук и обратно направленную стрелу, а это, в свою очередь, знак трех миров.По представлениям тэнгрианства, существует верховный мир (божеств. - Прим. ред.), срединный (земли и проживающих на ней существ. - Прим. ред.), а также нижний мир (то есть подземный. - Прим. ред.).- Это сейчас мы говорим в современных реалиях «трезубец», поскольку так проще воспринимать объект, дать его визуализации словесную характеристику. По монгольски же будет правильно звучать «ялвар», - отмечает Баир Цырендоржиев. - Все наши божества, божества тэнгрианства, относятся, так сказать, к монгольскому миру. Именно оттуда и берет свое начало наша религия, наше видение, наша философия. В совокупности все это называется емким словом «тэнгэризм».Если не слишком сильно углубляться, то можно сказать, что «тэнгрианство» - это этническая религия тюрко-монгольских кочевников евразийских степей и Центральной Азии, а также испытавших их влияние народов.В свое время она была основной верой хунну, сяньбэй, тюрков, булгар, монголов, гуннов и алтайцев - до того времени, как подавляющее большинство приняло буддизм, ислам или ламаизм.По словам верховного шамана религиозного центра, первым народом, который расселился небольшими группами на огромной территории от Урала до Тихого океана (в том числе от Ледовитого океана до степей Монголии и северо-востока Китая. - Прим. ред.), были эвенки.Стоит отметить, что эвенки жили в разные периоды истории: самые ранние упоминания о них встречаются в китайских исторических хрониках, датируемых V - VII вв. В записях европейских же путешественников сведения об эвенках появились лишь в XII столетии.- У них религиозным деятелем был «кам». Когда он нес свое богослужение, входил в трансовое состояние. Вот это состояние называлось «саман». Западные ученые, исследуя данное явление, именовали все это «шаманизмом». Собственно, так и появился современный термин, - делится историческим фактом верховный шаман.Почти десять лет назад ученые провели исследование, в результате которого обнаружили у якутских эвенков гаплотип Чингисхана. То есть непосредственное доказательство их родства с легендарным полководцем.Совокупность аллелей в некотором участке хромосомы, которые обычно наследуются совместно также с высокой частотой, встречается и у прямых потомков Чингисхана - представителей народов, когда-то находившихся под властью чингизидов.Согласно генетическим исследованиям, частоты кластера гаплотипов чингизидов зарегистрированы у 35% монголов. При этом центральный гаплотип, соответствующий мужской линии Чингисхана, выявлен практически у каждого четвертого - 24%.- Это наш великий предок, предок многих народов, создатель монгольского мира, - говорит Баир Цырендоржиев. - Весной 1206 года у истоков реки Онон на курултае вождей степных племен он был провозглашен великим ханом и получил титул «каган», сменив старое имя на новое.По легенде, в тот день предводители племен попросили своих богов (отца - Небо и мать - Землю) дать символизирующее гармонию, дружбу и единоначалие божество. Они ступили на нашу землю и даровали Сагаан hулдэ - «белое сульдэ», которое имеет форму трезубца с бунчуком.- Древний памятник описывает исторический момент, повлиявший на единение миллионов людей так: «И воцарились тогда мир и спокойствие в улусе войлочностенном, и в год Тигра у истока Онона собрался народ его на хуралдай, и воздвигли они белое девятибунчужное знамя свое, и провозгласили Тэмуджина Чингисханом», - комментирует Баир Цырендоржиев.Божественный хаан еще при жизни завещал племени дархатов быть хранителями его сульдэ и других ценностей.Старейшины дархатов оберегали реликвии Чингисхана внутри восьми белых юрт, которые могли перемещать в случае необходимости. Так оно и было. Пока правительство Китая не возвело в Ордосе постоянный храм-мавзолей.Данный артефакт десятилетиями почитался хранителями китайского комплекса имени Чингисхана. Обширную территорию храма открывает конная скульптура Богдо с флагом «Сын Неба». Мавзолей состоит из трех дворцов в форме юрты с крышами, покрытыми желтой черепицей и окаймленными синей, белыми стенами и алыми воротами. С востока на запад проходит галерея, которая соединяет все три «юрты». К воротам ведет лестница из 81 ступени. В юго-восточной части расположен дворец Чингисхана, где он жил, выезжая из столицы.Главный зал представляет собой кенотаф, где в гробу нет тела (только головные уборы и аксессуары. - Прим. ред.), потому что настоящая гробница Чингисхана так и не обнаружена.- Сульдэ настолько сакрален, что шаманы нашего центра на протяжении пяти долгих лет методично договаривались с китайской стороной насчет его возвращения в родные земли. На истинную родину, на Байкал, - подчеркивает верховный шаман. - Наша земля - это край Баргуджин-Токум. Название происходит от древнего монголоязычного племени баргутов, некогда населявшего ее территорию. В переводе с бурятского языка Баргуджин-Токум имеет два значения: «глухой, малоосвоенный уголок» и одновременно «край, родное место». В 1200-х годах еще было написано, что эта земля особенная. Поэтому сульдэ должно находиться именно здесь, на священной земле.Поклонение Богдо Чингисхаанай онгоной Сагаан hулдэ и получение его благословения пробуждает в человеке осознанность и великодушие, добропорядочность и миролюбие, духовную крепость и стойкость. Исцеляет от ментальных и физических болезней.- В нашем центре проходят ежедневные молитвы, еженедельные и ежемесячные обряды поклонения онгону Сагаан hулдэ, - сообщает верховный шаман «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев. - Артефакт обладает эффектом мелкого дрожания. Находясь рядом с ним, люди испытывают на себе ощущение того, что их буквально пронизывает теплая энергия. Я думаю, что такое происходит из-за силы почитания. Каждый человек является носителем энергии. Когда мы почитаем тот или иной объект, он впитывает ее, а после отдает.С подобными ощущениями люди зачастую сталкиваются в намоленных местах.- В свое время я ездил в Иерусалим, посещал Храм Гроба Господня, молился там древним иконам. Они тоже дают этот эффект некоего вибрирования. Подобное я чувствовал также у Стены Плача, - откровенно делится частью своей жизни верховный шаман. - Эта сила возникает из-за обмена энергиями, когда мы обращаемся к богам, к духовному миру. Чем больше и дольше люди молятся, тем сильнее энергия.Белое божество Чингисхана, несмотря на свой «возраст», выглядит совершенно новым, словно его выковали только вчера.- Он выглядит так, потому что сделан из секретных сплавов. Их, в свою очередь, очень много. Китайская Народная Республика не выдала нам полный секрет выплавления подобных трезубцев, но поделилась технологией. Для нас это невероятно важно, поскольку нам еще предстоит воссоздать остальных божеств, - подчеркивает Баир Цырендоржиев. - Перед нами стоит задача гармонизации. Мы должны сделать еще восемь трезубцев. Заниматься этим будут наши шаманы-кузнецы, опираясь на каноны. Каждое божество должно быть определенного размера, определенного сплава. Информация о том, как это делается, очень сакральна и никому не передается. Полную картину мы планируем воссоздать до открытия Небесных врат, которое состоится 25 мая.Тем не менее торжественная церемония встречи и поклонения Богдо Чингисхаанай онгоной Сагаан hулдэ на территории религиозного центра уже состоялась в 19-й лунный день.Последователи и служители тэнгрианства во главе с Заарин Бөө - верховным шаманом Баиром Цырендоржиевым зажгли лампаду, совершили священный ход из девяти гороо, даровали подношения белой пищи и синих хадаков величайшему священному наследию, которое отныне будет храниться в Храме Тэнгэриин Ордон и почитаться веками.- Божество пришло. Главный его смысл - процветание, дружба, гармония. Именно такую большую и глубокую смысловую нагрузку несет в себе этот онгон на весь мир, - подытоживает верховный шаман. - Нет разницы, к какой конфессии ты себя приписываешь или какой ты национальности. Если есть искреннее желание прийти и поклониться, то наши двери всегда открыты.