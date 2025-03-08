Космическая слежка

Байкальский заповедник при поддержке Фонда «Озеро Байкал» запустил комплексную научно-исследовательскую программу по сохранению хамар-дабанской группировки лесного подвида северного оленя. В Бурятии работа по изучению северного оленя с использованием дистанционного мониторинга будет выполнена впервые. Ученые Байкальского заповедника проведут авиаучет и отправятся изучать дикого зверя в зимнее время, чтобы определить места зимовок животного в горной тундре.Для многих, наверное, факт того, что в Бурятии обитают северные олени и есть такой вид природной зоны, как тундра, будет удивительным.Природа Бурятии поистине неповторима и уникальна. Начиная от берегов чистейшего Байкала и заканчивая массивными горными хребтами. Именно здесь, в суровых условиях горной тундры хребта Хамар-Дабан, обитает северный олень.Северный олень - жемчужина фауны нашего региона, которая находится на грани исчезновения и нуждается в особой охране. Дикий северный олень - это единственный краснокнижный представитель класса млекопитающих в Байкальском заповеднике. В Красную книгу Российской Федерации его занесли еще в 2021 году, а спустя два года - и в Красную книгу Республики Бурятия. Он питается мхами и лишайниками, часть из которых также включена в Красную книгу России и Бурятии.К сожалению, за последние 20 лет ученые отмечают снижение численности животного - в 2024 году экспертная численность оценивается всего лишь в 23 особи.Снижение численности и сужение ареала северных оленей вызваны преследованием со стороны человека, разрушением биотопов, пожарами и рубками леса. В общем, животные сохранились только в девственных ландшафтах, редко посещаемых людьми. В небольших изолированных очагах неизбежно обеднение генофонда и снижение плодовитости. В популяции оленей Хамар-Дабана отмечена очень низкая доля телят, численность животных год от года снижается. Для оленей характерна низкая оборонительная реакция при встрече с человеком, поэтому звери нередко становятся легкой добычей охотника.17 февраля, в День дикого северного оленя, природоохранный Фонд «Озеро Байкал» запустил новую программу по изучению и сохранению лесного подвида дикого северного оленя.Популяция оленя обитает в центральной части хребта Хамар-Дабан на территории Байкальского государственного природного биосферного заповедника. На 2025 год уже запланированы две научные экспедиции в летнее и зимнее время: «Где зимует северный олень» и «По следам северного оленя».Напомним, что Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на смежных землях трех административных районов Республики Бурятия: Джидинского, Селенгинского и Кабанского. Заповедная территория занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося в широтном направлении вдоль южного побережья озера Байкал. Главный водораздел хребта Хамар-Дабан условно разделяет территорию заповедника на две части.Зимой 2025 года ученые Байкальского заповедника начали проводить авиаучет на вертолете Ми-8 и впервые отправятся изучать дикого северного оленя, чтобы определить места зимовок животного в горной тундре. А летом состоится полевая экспедиция по установке спутниковых ошейников на оленях. Это позволит определить пути миграции оленя, места его концентрации, уточнить ареал обитания вида.При реализации проекта планируется подготовить детализированную карту ареала распространения северного оленя на территории Байкальского заповедника с указанием точек визуальных встреч, сведений, полученных с фотоловушек, и следов жизнедеятельности вида.Полученный в экспедиции биологический материал позволит провести генетический анализ животного, в том числе определить наличие или отсутствие инбридинга, то есть скрещивания родственных особей. Кроме того, планируется собрать экскременты оленя для определения влияния фауны паразитов на состояние вида.По итогам работ Байкальский заповедник вместе с Фондом разработают рекомендации по сохранению данного вида, выпустят научно-популярное издание и проведут ряд просветительских мероприятий.- Известно, что в летний период времени северные олени находятся локально в горной тундре заповедника, отмечаются следы жизнедеятельности и в лесном поясе. Но тех материалов, которые были накоплены за более чем 15 лет, недостаточно, чтобы понять, что влияет на популяцию дикого северного оленя. При этом установленные летом фотоловушки не помогают: либо их память переполняется к осени, либо они перестают работать из-за низких температур или высокого снежного покрова, - прокомментировал руководитель проекта и начальник научного отдела ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Алексей Китаев. - У нас есть гипотеза, что северный олень, являясь одним из самых мигрирующих животных мира, в зимнее время перемещается в места обитания с хорошими кормовыми и защитными условиями. Чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести научные исследования данной локальной группировки в зимнее время. Это будет зимняя экспедиция в труднодоступные места горной тундры.Еще в 2021 Фонд уже поддержал исследования заповедника по сохранению северного оленя - тогда ученые в ходе экспедиции установили 15 фотоловушек и подтвердили факт обитания дикого северного оленя на ранее не исследованных участках. Тогда для обнаружения животного впервые использовали квадрокоптер.- Восточная граница ареала обитания алтай-саянской популяции лесного подвида северного оленя проходит по границе Байкальского заповедника, и восточнее этот вид не отмечается. На сегодняшний день локальная хамар-дабанская группировка малочисленна и недостаточно изучена, и, если не принять своевременные меры по изучению и сохранению северного оленя, мы можем потерять этот вид не только на территории заповедника, но и в нашем регионе, - отметил директор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Василий Сутула. - Благодаря поддержке Фонда «Озеро Байкал» реализуется комплексная научно-исследовательская программа, направленная на сохранение редкого вида. Сохранение северного оленя - это не только задача ученых и экологов, но и ответственность каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем сохранить северного оленя для будущих поколений и обеспечить устойчивое развитие экосистемы нашего региона.Поэтому сохранение этой хамар-дабанской группировки лесного подвида северного оленя очень важно. Потому что северный олень - это важнейшее и ключевое звено экосистемы хребта Хамар-Дабан и объект биологического разнообразия уникальной Байкальской природной территории.