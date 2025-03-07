Общество 07.03.2025 в 14:31

Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения

Подвергнуть тщательному осмотру советуют магазинские хризантемы
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Текст: Елена Кокорина
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения

Накануне Международного женского дня 8 марта в Улан-Удэ провели проверку нескольких цветочных магазинов. В итоге, в партии хризантем эквадорского происхождения обнаружили опасный для комнатных растений калифорнийский трипс (Frankliniella occidentalis Perg).

Выездную проверку 10 торговых точек, реализующих срезанные цветы и горшечные растения, проводили госинспекторы Управления Россельхознадзора республики.

- Западный цветочный или калифорнийский трипс — один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Карантинный объект встречается повсеместно, так как благодаря торговле завезён во многие страны и континенты. Это мелкое (до 2 мм) насекомое, ведущее скрытный образ жизни: поселяется в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Трипс способен переносить вирусы, которые являются возбудителями опасных заболеваний растений, - рассказали в Россельхознадзоре.

Зараженные цветы сняли с реализации, а собственнику объявили предостережение.

Жителям Улан-Удэ специалисты рекомендуют тщательно проверять приобретаемую цветочную продукцию. При обнаружении подозрительных насекомых или признаков болезней на растениях, потребителям рекомендуют связаться с Россельхознадзором (44-20-83) или с Байкальским филиалом «Всероссийского центра карантина растений» (45-25-85)

Фото: Елена Кокорина


 

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цветы хризантемы проверка вредители

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