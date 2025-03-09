Благие побуждения, или нанесение вреда

Смешение разных культур и верований делает Бурятию уникальной среди всех регионов страны. Тот же дополнительный выходной день, связанный с празднованием Сагаалгана, и свои устоявшиеся традиции, такие как вывешивание флажков на второй день после встречи нового года по лунному календарю. И все это накладывает свои последствия не только на мировоззрение, но и на окружающую среду.Согласно официальным данным, более 83% земель в Бурятии покрыто лесами, что смело дарует нашему региону звание лесной республики. Больше всего в Бурятии из деревьев произрастает лиственницы - более 50% от общего лесного фонда, чуть меньше 20% - это сосна, 15% приходится на кедр, оставшаяся часть - березы, осины и прочие деревья.Как известно, леса - это зеленые легкие планеты. Они участвуют в формировании климата земли, поглощая из атмосферы углекислый газ, выделяют кислород, необходимый для всех живых существ. Перерабатывают вредные выбросы, помогают сохранять водные ресурсы, плодородие почв, а также являются средой обитания множества животных и растений.Но ежегодно легкие планеты уничтожаются пожарами, вырубками. Хотя, как утверждает РАЛХ, за последние десять лет объем лесозаготовки сократился в два раза из-за ужесточения требований. В 2024 году сгорело более 400 тыс. гектаров и зарегистрирован 641 пожар. Для сравнения: в 2023 году было зарегистрировано 260 лесных пожаров на 30 тыс. гектарах.За последние пять лет число высаженных сосен в Бурятии увеличилось почти в десять раз. В 2020 году высажено свыше 3 млн сеянцев сосны обыкновенной, а в 2024 году эта цифра превысила 26 млн, оптимистично уверяют представители лесного хозяйства.Успеваем ли в гонке между восстановлением и уничтожением леса - это большой вопрос, учитывая, что помимо пожаров и вырубок деревья периодически и планомерно подвергаются удушению хадаками и молитвенными флажками. Конечно, в процентном соотношении доля совсем маленькая. Но мусорная свалка начинается с одного нечаянно выроненного фантика.По данным соцопросов, конфессиональный состав населения Бурятии представляет из себя следующие цифры: 51,8% - христианские конфессии, в том числе православные и католики; буддисты - 39%; ислам - 1,6%; шаманизм - 3,4%.С началом нового года по восточному календарю буддисты Бурятии традиционно вывешивают хий морин - освященный флажок с пожеланием благополучия.- Хий морин помогает идти делам благополучно. В принципе, флажок ветра удачи можно вывешивать в любой день. Обычай же вывешивать на второй день после Сагаалгана связан с тем, что в этот день спускается хий тэнгэри (божество ветра) и увеличивает скорость исполнения желаний. Это можно сравнить с табунщиком, который собирает коней вместе, чтобы они скакали быстрее и дальше. Ведь на хий морин изображен конь, который несет чинтамани - драгоценность, исполняющую желание, - прокомментировала представитель пресс-службы Буддийской традиционной сангхи России Алла Намсараева.Несмотря на то, что в крупных дацанах Улан-Удэ для них обустроены специальные места – флагштоки, тем не менее в пригородных лесах люди продолжают вешать флажки на живые деревья. Нанося благими побуждениями вред природе. Синтетические ткани, плотно обвязанные вокруг ствола или ветки дерева, врастают в них так, что в дальнейшем дерево деформируется и погибает.- Лучше вешать не на дерево, чтобы его не портить и тем самым не вредить живому, а на шест или флагштоки. Тут неважно, большой или маленький шест, главное - это правильно привязать, чтобы лошадь скакала параллельно земле. В постсоветское время люди стали вывешивать на деревьях, но те портятся от этого, потому что многие флажки изготовлены из синтетических тканей. И вот уже более 12 лет идет переобучение верующих вешать флажки на флагштоки, - отметила Алла Намсараева.С 2022 года с северо-западной стороны, за огороженной территорией Иволгинского дацана, установлены флагштоки для вывешивания хий морин. Флагштоки ориентированы по четырем направлениям, согласно сторонам света, что соответствует буддийскому обычаю вывешивания хий морин.- Повесьте ваш флажок в том направлении, которое указал лама - именно оно считается наиболее благоприятным для рожденных в ваш год. Соблюдайте правило: привязывайте флажок так, чтобы нарисованная на нем лошадь скакала параллельно земле, а сам он в дальнейшем хорошо развевался на ветру. Ни в коем случае не используйте деревья для вывешивания флажков - этим вы наносите вред природе, - писали ранее в социальных сетях священнослужители дацана.Сотрудники Городского лесничества также просят улан-удэнцев и жителей Бурятии не привязывать хий морин и хадаки на деревья в лесу.- К примеру, в лесу на Комушке есть места, где завязанные хадаки, ленты, как тугой стальной обруч, сжимают ствол, и деревья начинают высыхать. В прежние времена хадаки повязывали на ветки, а сами ленты были не синтетическими, а обычными, хлопчатобумажными, которые со временем тлели и разлетались, - рассказала главный лесничий Ксения Малых.Как уже отметила Алла Намсараева, в Буддийской традиционной сангхе России рекомендуют не вешать хадаки и ленточки (зурам, сэмэлгэ, дарцог, хий морин. - Прим. ред.) на живые деревья. Ламы просят при возможности убирать с деревьев ленточки и хадаки, которые их душат и убивают.В сангхе отмечают, что природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей и лесов. Также они просят прихожан, не оставлять на площадке около флагштоков конфеты, монеты и другие посторонние предметы, не привязывать здесь хадаки. В центре площадки находится хий морин дацана, рядом с ним всегда должно быть чисто и опрятно, что зависит от прихожан в том числе.Представители шаманизма также высказались о том, что на стволах деревьев вешать хадаки не рекомендуется. Если хочется именно таким образом проявить уважение к небесным божествам, нужно поставить столб – сэргэ, прообраз древней коновязи.- В древней традиции тэнгрианства удачу поднимали не с помощью хий морин - ткани, а за счет камней. Приходили к реке, проговаривали свое имя и брали с собой маленький камень - поднявшись на вершину горы, люди оставляли его там. Таким образом они притягивали к себе удачу, - прокомментировал верховный шаман центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.Но помимо хий морин на деревьях можно наблюдать и плотно обтянутые хадаками молодые деревья. Как правило, хадаки сделаны из синтетических материалов - полиэстера. Если хлопчатобумажное изделие разлагается примерно шесть месяцев, то срок разложения ткани из полиэстера составляет 40 лет. При разложении он выделяет в три раза больше парниковых газов, чем хлопок. Учитывая, что хадаки цветные, то соединение химических веществ, помимо прочего, отравляет землю и воздух.А производителям религиозных атрибутов, в том числе хадаков, совершенно нет дела до окружающей среды, у них главная задача - это прибыль.Буддисты отмечают, что вешать хадаки на деревьях не в их традиции. Об этом подробнее мы уточнили у представителей шаманизма.- В святых местах понимали обоо, то есть это то место, куда спускались божества с верхних, срединных и нижних миров. На этом месте, собирая камни, втыкали стволы сухих деревьев, которые были обвязаны лоскутками тканей. У нас называется «залаа», переводится как дарение богатства. Такая традиция есть. Но традиция вешать хадаки появилась позже - не в период тэнгрианства, а во времена буддизма. И то «вешать» - это неверное выражение, а правильнее - «делать подношение», - уточнил Баир Цырендоржиев.Получается, что официальной традиции привязывать к деревьям хадаки и разные цветные ленты не было ни у буддистов, ни у шаманистов. Зачастую бывает, что люди на стыке смешений разных традиций начинают придумывать свои обычаи и приметы. Как правило, такие поступки заразительны, что в дальнейшем перерастает в обычай, который в основе не имеет сакрального и глубокого смысла. Например, бросать монеты в водоемы настолько уже стало традицией, что теперь у каждого источника горами высыпают мелочь и считают это правильным.Представители религий согласны в том, что бережное отношение к природе, без вреда для деревьев - это залог истинной духовности и превыше желания быть здоровым, успешным и богатым, что невозможно, когда своими действиями человек губит другие живые существа.