Согласно комплексной оценке МВД России, бурятское подразделение федерального ведомства заняло шестое место по итогам 2024 года среди 84 регионов. Столь резкий скачок в безопасности одного из самых ранее криминальных регионов объясняется особым влиянием специальной военной операции на нашу республику, массовой установкой видеокамер и действием общемирового криминологического феномена, называемого «Великое снижение преступности».Попасть в криминальную сводку для среднестатистического жителя нашей республики уже намного сложнее. Статистические данные говорят о том, что физического насилия, в том числе на улицах, отмечается гораздо меньше, чем в 90-е и нулевые.Речь идет о распространении общемировых тенденций, названных «Великим снижением преступности» - феномена, впервые озвученного в нулевые годы, когда были проанализированы данные по практически двукратному резкому снижению преступности в большинстве западных стран. В Бурятию эти тенденции докатились только сейчас.По данным МВД Бурятии, в республике отмечено снижение регистрации насильственных преступлений - 17 905 (-5,4%).Зарегистрировано на 3,5% меньше умышленных убийств, на 17,1% - разбойных нападений, на 40% - грабежей, на 28,4% - краж, на 1% - мошенничеств. По умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью и разбоям отмечена 100%-ная раскрываемость.Зарегистрировано сокращение на 15,9% преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес «алкогольной» преступности составил 35,3% (-3,1 %).На 14,5 % сократилось количество бытовых преступлений.В течение последних пяти лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, тоже продолжает снижаться. За прошедший год снижение составило 7,2%.К административной ответственности за распитие спиртных напитков и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения привлечено 149 (-25,9%) несовершеннолетних.Причем эти тенденции выявились не вчера.Эксперты выдвигают различные гипотезы, которые объясняют положительные изменения в уровне преступности.Одна из таких гипотез определяет рост уровня жизни и социальную защищенность населения одними из основных факторов снижения преступности.Безработица и бедность достаточно часто связаны с преступностью в связи с заменой легальной занятости нелегальной, но в республике сегодня безработица находится на самых низких из возможных уровней. А число предлагаемых рабочих мест и уровень оплаты труда в Бурятии растут.Так, по данным статистики МВД России, за 2023 год в России в целом наибольшее количество преступлений совершается лицами без постоянного источника дохода (почти 70%. - Прим. ред.). Поэтому чем больше занятость в республике, тем меньше преступность.Еще один существенный фактор снижения преступности в Бурятии - постепенное старение населения из-за парения рождаемости и высокого уровня миграционных молодых людей из республики.Общеизвестно, что наибольшая часть преступников в мире - это молодые люди, следовательно, снижающийся их процент относительно других возрастных категорий ведет к общему снижению уровня преступности.В России, по данным МВД РФ, наиболее вовлеченные в преступность возрастные категории - от 18 до 24 (14,33%), от 25 до 29 (13,32%), от 30 до 49 (56,44%).Кроме того, дешевизна китайских товаров и их «одноразовость» позволяют людям отказаться от покупки вещей с рук, а также в интернет-магазинах и на рынках подержанных товаров, которые могут обладать преступным происхождением.Поэтому лица, специализирующиеся на краже, например, бытовой и компьютерной техники, отказываются от совершения преступного деяния в связи с рисками быть пойманными, со сложностями при продаже краденого и невысокой выгодой.Например, продать краденый айфон сейчас почти невозможно - он блокируется при потере и превращается в ненужный кусок пластмассы с микросхемами. А продажа в мастерские телефона на запчасти также рискованна - реализаторов краденого просто сдают полиции.Александр Баторов, бывший сотрудник МВД по Бурятии, полагает, что в целом преступления с корыстным мотивом, сопряженные с насилием, например, грабежи тех же меховых шапок, шуб, которые были распространены ранее, вот уже многие годы бессмысленны для преступников. И преступники «замещают» те же кражи, грабежи преступлениями, в которых применение насилия не требуется, а жертва сама отдает деньги – например, телефонные мошенничества.Но главная причина снижения уличной преступности - внедрение новых технологий в повседневную жизнь.- Большинство преступлений общественного порядка в Улан-Удэ сегодня раскрывается с помощью городских камер видеонаблюдения, - говорит эксперт. - Преступник, допустим, выходит из дома и быстро попадает в сферу обзора одной из многочисленных камер видеонаблюдения по маршруту. Далее, если он совершает преступление, то путь с этого места до, условно, его подъезда легко прослеживается, и подозреваемый задерживается.Также значительную долю преступников выявляют с помощью идентификации и отслеживания телефонов и геолокации.Только по нашему городу в рамках программы «Безопасный город» развернуто около 500 уличных видеокамер, часть из которых имеет функционал распознавания лиц. Зная об этом, потенциальные преступники отказываются от практически 100%-ной гарантии быстро попасть на тюремные нары.При этом можно наблюдать, что государство делает шаги в сторону более строгих наказаний за применение преступного насилия против людей.По преступлениям против личности правоохранительная и судебная практика ужесточена, условных сроков, как в 90-е, выносится крайне мало - лица с агрессивными намерениями понимают только силу и неотвратимость наказания.Это также ведет и к несовершению рецидивов преступлений, значение которых среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, составляет 30% и более.Нередко освободившиеся из колоний, понимая изменившиеся условия, «профилактируются» и предпочитают либо уехать на вахты, либо заключить контракт с минобороны.Военная операция в Украине в целом повлияла на снижение преступности. Так, колонии и следственные изоляторы Бурятии заметно поредели. Теперь на любой стадии следствия подозреваемый или осужденный получает возможность подписать контракт. Этот упрощенный механизм получения оружия, денег, социальных гарантий сделал свое дело. Плюс возможность подняться по социальной лестнице в случае удачного исхода и возвращения домой после окончания конфликта.Однако на эту тему в стране начались дискуссии.Экс-министр внутренних дел России, бывший заместитель председателя правительства, генерал армии Анатолий Куликов в интервью «МК» допустил всплеск преступности после окончания специальной военной операции (СВО).Генерал пояснил, что российским властям нужно работать над нивелированием угроз уже сейчас. Он напомнил, что после завершения спецоперации в гражданскую жизнь вернутся мобилизованные, контрактники, а также другие участники боевых действий, включая тех, кто заключал контракт находясь в тюрьмах.По словам экс-чиновника, в первые годы после Великой Отечественной войны был отмечен рост бандитизма. Действовали целые шайки, банды, указал Куликов. Для предупреждения этого необходимо принять целый комплекс программ по реабилитации и социальным гарантиям участникам спецоперации.Таким образом, на первый план выходит профилактика преступности правоохранительными органами. На эти цели МВД по Бурятии выделяет немало времени и сил, в том числе повышение правовой грамотности населения в СМИ, проведение лекций по предотвращению преступлений, например, по телефонным мошенникам. Что тоже приносит свои плоды.