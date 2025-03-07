Общество 07.03.2025 в 16:20

В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей

Некоторым из них продлили ограничения, а кого-то заново поставили на учет
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей

В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей. Некоторым из них продлили ограничения, а кого-то заново поставили на учет. Профилактическое мероприятие «Надзор» направленно на предупреждение и выявление правонарушений со стороны ранее судимых лиц.

- Сотрудниками полиции региона проверено по месту жительства (пребывания) 1466 ранее судимых лиц, состоящих под административным надзором. Выявлено и вновь поставлено на учет 12 ранее судимых лиц, не состоящих на профилактическом учете. В суды направлено 18 административных исковых заявлений на установление административного надзора, 66 исковых заявлений на установление дополнительных ограничений и (или) продление срока административного надзора, - сообщили в МВД Бурятии.

Полицейские провели 254 профилактические беседы с формально-подпадающими под действие административного надзора и 678 бесед с поднадзорными лицами.

Было установлено местонахождение 10 ранее судимых лиц, находящихся в розыске, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

 

Фото: Номер один

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