Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин

В преддверии Международного женского дня на площади Советов организовали довольно необычный флешмоб. Более 60 сотрудников городских организаций и волонтеров выстроились в форме восьмерки, таким образом поздравляя прекрасную половину человечества с праздником.

Видео флэшмоба поделились в мэрии города.

- От всего сердца поздравляем всех прекрасных женщин нашего города с наступающим праздником весны и красоты, - написали чиновники.

Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ