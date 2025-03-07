Общество 07.03.2025 в 16:53
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
Оригинальный флэшмоб прошел на площади Советов
Текст: Елена Кокорина
В преддверии Международного женского дня на площади Советов организовали довольно необычный флешмоб. Более 60 сотрудников городских организаций и волонтеров выстроились в форме восьмерки, таким образом поздравляя прекрасную половину человечества с праздником.
Видео флэшмоба поделились в мэрии города.
- От всего сердца поздравляем всех прекрасных женщин нашего города с наступающим праздником весны и красоты, - написали чиновники.
Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ