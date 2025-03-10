Общество 10.03.2025 в 09:17

В Улан-Удэ консульство Монголии останется без света

Как и еще десятки домов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ консульство Монголии останется без света
Фото: архив «Номер один»
Очередные отключения света пройдут сегодня в Улан-Удэ из-за ремонтных работ на электросетях. Как сообщили в мэрии города, электроэнергии не будет по следующим адресам:

с 10:00 до 16-00

- ул. Профсоюзная 3-18, 18а, Советская 11-21, Сбербанк филиал №8601, отделение ПФР по ул. Ленина 49 (Серверная), Смолина 28-49, 57а, Монгольское консульство, кафе «Дракон», Баня, Народный суд, ТД «Премиум», Детский сад «Алые паруса».

с 9:00 до 17:00

-ул. Сперанского 49-54, ул. Авиационная 36-38

с 10:00 до 16:00

- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище № 25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Таёжная 26.
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

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