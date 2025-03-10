В Улан-Удэ консульство Монголии останется без света

Очередные отключения света пройдут сегодня в Улан-Удэ из-за ремонтных работ на электросетях. Как сообщили в мэрии города, электроэнергии не будет по следующим адресам:- ул. Профсоюзная 3-18, 18а, Советская 11-21, Сбербанк филиал №8601, отделение ПФР по ул. Ленина 49 (Серверная), Смолина 28-49, 57а, Монгольское консульство, кафе «Дракон», Баня, Народный суд, ТД «Премиум», Детский сад «Алые паруса».-ул. Сперанского 49-54, ул. Авиационная 36-38- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище № 25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Таёжная 26.