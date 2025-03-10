Юлия Жамбалова помогла семье из Бурятии получить выплату за награду

В Бурятии к Уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, погибшего в январе 2024 года. В мае 2024 года указом президента России бойца посмертно наградили орденом Мужества. За эту награду родственники военного должны были получить выплату в размере 5 его окладов. Однако, денег семья не получила.По данному факту Юлия Жамбалова обратилась в военную прокуратуру, которая провела проверку. Выяснилось, что командир части издал приказ о выплате. Однако банковские реквизиты родственников погибшего военного своевременно не внесли в электронную базу данных.За допущенную волокиту командир части получил прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры семье военного перечислили выплаты за награду.