Общество 10.03.2025 в 09:38

Юлия Жамбалова помогла семье из Бурятии получить выплату за награду

Для этого пришлось привлечь военную прокуратуру
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Текст: Андрей Константинов
Юлия Жамбалова помогла семье из Бурятии получить выплату за награду
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии к Уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, погибшего в январе 2024 года. В мае 2024 года указом президента России бойца посмертно наградили орденом Мужества. За эту награду родственники военного должны были получить выплату в размере 5 его окладов. Однако, денег семья не получила.

По данному факту Юлия Жамбалова обратилась в военную прокуратуру, которая провела проверку. Выяснилось, что командир части издал приказ о выплате. Однако банковские реквизиты родственников погибшего военного своевременно не внесли в электронную базу данных.

За допущенную волокиту командир части получил прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры семье военного перечислили выплаты за награду.
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