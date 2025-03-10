Общество 10.03.2025 в 09:53
В Бурятии простятся с 19-летним морским пехотинцем
Мама бойца умерла, не дождавшись сына
Текст: Андрей Константинов
11 марта в селе Оронгой пройдет прощание с 19-летним военнослужащим Александром Цыреновым. Он погиб на спецоперации летом 2024 года.
Как сообщили в администрации Иволгинского района, Александр Цыренов родился 1 сентября 2004 года в селе Оронгой. В 2022 году окончил Оронгойскую среднюю школу и поступил в медицинский колледж в Улан-Удэ.
В декабре 2022 года Александра призвали в ряды Вооруженных сил РФ. В 2023 году он заключил контракт, служил в 155-й бригаде морской пехоты (г. Владивосток) в звании матрос.
Александр погиб 3 июля 2024 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Дома у него остались отец, сестры и братья. Мама бойца из-за глубоких переживаний по сыну и вследствие болезни ушла из жизни, не дождавшись его.
Как сообщили в администрации Иволгинского района, Александр Цыренов родился 1 сентября 2004 года в селе Оронгой. В 2022 году окончил Оронгойскую среднюю школу и поступил в медицинский колледж в Улан-Удэ.
В декабре 2022 года Александра призвали в ряды Вооруженных сил РФ. В 2023 году он заключил контракт, служил в 155-й бригаде морской пехоты (г. Владивосток) в звании матрос.
Александр погиб 3 июля 2024 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Дома у него остались отец, сестры и братья. Мама бойца из-за глубоких переживаний по сыну и вследствие болезни ушла из жизни, не дождавшись его.
Тегиспецоперация