Комитет городского хозяйства Улан-Удэ оштрафовали на 200 тысяч

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку участка дороги по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода около автобусной остановки «Сенчихина». Ряд нарушений повлек за собой штраф в 200 тысяч, который «полетел» в адрес Комитета городского хозяйства.

- В ходе обследования указанного участка выявлены недостатки зимнего содержания дорог в виде образования уплотненного снега, снежных накатов, ограничения видимости дорожного знака «Пешеходный переход» зеленым насаждением. В связи с этим прокурор района внес представление в Комитет городского хозяйства, по результатам рассмотрения которого произведена посыпка проезжей части, снег вывезен, ветки деревьев подрезаны, а дорожный знак перенесен, - рассказали в прокуратуре республики.

Кроме этого, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог Комитет городского хозяйства администрации города был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 200 тыс. рублей.

Фото: Елена Кокорина