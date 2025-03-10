В селе Нижние Тальцы сделают освещение

В 2025 году в селе Нижние Тальцы в Заиграевском районе обновят дорожное покрытие протяженностью 1,75 км. Также там сделают тротуары, установят автопавильон и 22 опоры дорожного освещения. К работам приступят с началом строительного сезона. Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Нижние Тальцы расположены всего в семи километрах от Улан-Удэ и входят в число крупных населенных пунктов района с населением более пяти тысяч человек.

Здесь находятся более 20 СНТ и ДНТ, а также военные городки «Сосновый Бор» и «Звездный». Именно благодаря своему расположению село включено в список опорных населенных пунктов. Ремонт подъезда к нему значительно улучшит транспортную доступность для общественного, личного и школьного транспорта.

В этом году в Бурятии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 89 км региональных и местных дорог и 25 мостов.

Фото: минтранс РБ