У мэрии Улан-Удэ заканчивается терпение

После двух пролонгаций срока приведения нестационарных торговых объектов в соответствие с имеющимися требованиями, власти Улан-Удэ больше не планируют продлять его. Об этом заявили в мэрии города.Правила, которые заметно изменили требования к внешнему виду киосков и павильонов, действуют в городе с 2019 года. Однако сегодня из 500 нестационарных торговых объектов только 44 процента отвечают новым требованиям к «внешности». Причем в данном вопросе неважно, на участке какой формы собственности располагается киоск. Даже если земля принадлежит частному лицу или компании, внешний вид установленного там киоска должен быть согласован с комитетом по архитектуре мэрии Улан-Удэ.Сейчас активизировалось выявление киосков, эскизный проект которых не согласован. Работа с нарушителями идет поэтапно. Сначала уведомление, затем штраф, а в заключение особо упорные нарушители лишатся киосков.Власть больше не позволит существовать киоскам, не отвечающим требованиям к внешнему виду. Требований несколько. Самое заметное - фасад минимум на 80 процентов должен быть остекленным. Есть требования и по облицовке.К предпринимателям власти подходят с пониманием. Чтобы внести ясность в перспективы модернизации киоска, у владельца точки берут гарантийное письмо с указанием срока ее проведения. Конечно, он должен быть разумным. К примеру, до конца лета, до конца текущего года. Вообще, текущий год - последний срок, когда власти еще согласны подождать.В качестве свежего положительного примера в комитете по архитектуре мэрии приводят новые красивые павильоны «Бурятхлебпрома», устанавливаемые в городе. Недавно, например, обновление с радостью увидели жители бульвара Карла Маркса.К слову, сейчас будут проводиться торги на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов, торгующих бахчевыми, квасом, мороженым, сувенирами, попкорном. Это различные лотки, палатки. Мест для сезонных точек на торги выставляется более 200. Внешний вид объектов тоже надо согласовывать с мэрией.