Общество 10.03.2025 в 11:01

Житель Бурятии ответит перед судом за непойманных зайцев

Вооруженного браконьера задержали в лесу у Мыла
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии ответит перед судом за непойманных зайцев

Недалеко от улуса Мыла в Закаменском районе Бурятии накануне задержали браконьера. Вооруженный нарушитель расставлял ловушки на зайцев-беляков и попался с поличным.

- Нарушитель производил установку металлических петель 0,8 мм на тропах с целью добычи зайца-беляка. Разрешения на это у него не было. При себе имел 79 петель и незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. Незаконное орудие и петли были конфискованы и уничтожены. При осуществлении охоты запрещается применение петель на территории Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кяхтинского, Окинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Тарбагатайского и Тункинского районов, - рассказали в Бурприроднвдзоре.

На мужчину были составлены административные протоколы. Все материалы госинспекторы передали в суд. Теперь ему грозит штраф до 4 тысяч рублей или лишение права на охоту в срок до 2 лет. На должностных лиц штраф может достигать 35 тыс. рублей с конфискацией орудий. Также незаконная охота влечёт и уголовную ответственность.

- По Правилам охоты необходимо иметь при себе охотничий билет и разрешение на оружие. В случае осуществления охоты – разрешение на добычу, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

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