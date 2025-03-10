Общество 10.03.2025 в 11:34

В Бурятии студентам организовали практику на федеральных дорогах

В ходе ее прохождения они знакомятся со спецификой будущей работы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии студентам организовали практику на федеральных дорогах
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
В Бурятии студенты техникума строительства и городского хозяйства», выбравшие профессию машиниста строительных и дорожных машин, третий год проходят практику в подрядных организациях ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Как рассказали в пресс-службе учреждения, ребята уже вторую неделю трудятся в ООО «СКС», обслуживающее большой участок в рамках содержания дорог. Во время практики студенты заняты уборкой снега на тротуарах, автобусных остановках, лестничных сходах, а также установкой дорожных знаков, сигнальных столбиков, заменой и ремонтом металлического барьерного и перильного ограждения, уборкой мусора.

Как отмечают в самом дорожном предприятии, студентам в компании всегда рады. Учащиеся официально трудоустраиваются и получают зарплату. Им выдается экипировка, положено горячее питание и трансфер до места работ. В среднем, производственная практика продолжается полтора месяца, что вполне достаточно для того, чтобы ознакомиться со спецификой работы и оценить её значимость. Более того, это время вдохновляет ребят на продолжение работы в сфере дорожного строительства после получения диплома.

- Только за 2024 год 15 студентов нашего техникума прошли производственную практику сразу в нескольких подрядных организациях ФКУ Упрдор «Южный Байкал». Мы понимаем, что с увеличением объемов дорожного строительства в нашей республике наблюдается нехватка в рабочих профессиях, поэтому стараемся восполнить дефицит кадров, круглогодично направляя на практику студентов, откликаясь на запросы работодателей, - сообщил заместитель директора техникума Андрей Гомбоев.

«Скоро по всей подведомственной сети управления начнется дорожно-строительный сезон, и это значит, что студенты — будущие дорожники — вновь смогут оттачивать свои знания на практике. Это время предоставит им возможность не только применить теоретические навыки, но и ознакомиться с реальными условиями работы в этой важной сфере. Практика поможет сформировать у студентов уверенность в своих силах и подготовит их к будущей профессиональной деятельности», - отмечают в «Южном Байкале».
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