Неосвоенные земельные участки в Улан-Удэ заставят освоить

Мэрия Улан-Удэ объявила, что с 1 марта 2025 г. начал действовать новый федеральный закон, который конкретизировал вопрос о неосвоенных участках. Таких участков немало.

Допустим, граждане покупают участок с целевым назначением «под ИЖС», но годами не строят дом. Теперь такие участки в микрорайонах частной застройки, а также в ДНТ, попали под пристальное внимание. Владельцам дали 3 года на освоение.

Конечно, 3-годичный срок освоения был и раньше, но сейчас для старых владельцев срок обнулили, он начал заново идти с 1 марта т. г.

Для тех, кто купит участок позднее 1 марта, три года начнут отсчитываться с момента официальной регистрации права на землю. Примерно через три года власти начнут массовые рейды. Самая строгая мера - изъятие земельного участка.

- Бывает, что кто-то покупает участок на будущее - для детей, когда они вырастут. Но надо знать, что такой участок все равно надо в срок осваивать, - предупреждают чиновники.

Фото: Номер один