Школьники Бурятии проверят свои знания во Всероссийской финансовой олимпиаде. Олимпиада проходит в онлайн формате с 4 марта по 3 апреля на сайте Учи.ру (возрастное ограничение 6+). Принять участие в ней могут ученики 1-11 классов.

- Во время олимпиады школьники научатся планировать бюджет, противостоять схемам мошенников и даже попробуют себя в роли предпринимателей. Младшеклассники узнают о базовых принципах финансовой грамотности, старшеклассникам предстоит решить задачи с изменяющимися условиями, - рассказывают организаторы олимпиады.

Все участники получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата, а учителя - благодарственные письма.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте Олимпиады (https://finance.uchi.ru/). Или зайти под своим логином и паролем от онлайн-платформы Учи.ру.

Олимпиады продлится до 3 апреля.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site