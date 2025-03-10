Бурятия сумела «поймать волну»

Ситуация на дальневосточных просторах является одним из самых острых вопросов в России. С момента развала СССР население дальневосточного макрорегиона переживает спад. Одним из факторов, которые способствуют этому спаду, является недостаточная развитость, недостаточная обустроенность Дальнего Востока. Жить здесь скучновато, в сравнении с ведущими регионами России и не очень комфортно. А Бурятия, наряду с Забайкальским краем, как известно, сейчас является частью ДФО.

Засучили рукава

На последней сессии Народного Хурала один из депутатов в «часе заявлений» напомнил о том, на каком месте в стране по качеству жизни находится Бурятия по итогам последнего исследования. Место в рейтинге оказалось далеко не ахти. Оно и понятно. Ведь в отопительный сезон на улицах, например, многих микрорайонов Улан-Удэ даже, элементарно, нет нормального воздуха – он бывает пропитан смогом от выбросов из печных труб.

Трудно быстро преодолеть одновременно и накопившиеся проблемы родом из прошлого (экономические, транспортные, социальные, экологические, градостроительные и др.), и рождающиеся новые проблемы.

Однако властям республики удалось очень эффективно извлечь пользу из масштабных планов федеральных властей, встревоженных дальневосточным раскладом, по развитию макрорегиона. Пролоббировать интересы региона на благо всех его жителей. Пожалуй, Бурятию можно отнести к числу тех на Дальнем Востоке, кто получил плюсов больше, чем другие. При этом в процесс улучшения вовлекаются жители республики.

Бурятия в последние годы активизировала свое участие в самых разных программах. Закончив работу по федеральным нацпроектам, стартовавшим в 2019 г., регион плавно приступил к реализации очередных.

Уже приняты решения по целому ряду важных для Бурятии вопросов. По другим они будут приняты в обозримом будущем. Среди массы проектов развития, настоящей жемчужиной является разработанный и одобренный федеральным Центром мастер-план развития города Улан-Удэ. С ним знаком сам Президент России. Как подчеркивал глава Бурятии Алексей Цыденов, республике грех жаловаться на отсутствие внимания Президента – это внимание весомо, в стране мало регионов, которые привлекали бы такое же внимание Путина, как Бурятия.

Сейчас в Бурятии готовятся к проведению открытого совещания правительства «Наша Бурятия». Оно пройдет 12 марта в Улан-Удэ. Открытое совещание тем и отличается от обычных совещаний, что в нем смогут принять участие общественники.

У них тоже будет возможность выслушать главу Бурятии, членов республиканского правительства, экспертов и других ответственных лиц, которые расскажут о сделанном, об имеющихся задачах и перспективах их решения, обсудить услышанное. Планируется собрать идеи от представителей отраслей, которые непосредственно реализовывают нацпроекты на местах.

Открытое совещание пройдет по 15 секциям. Те, кто не смогут попасть на совещание (вместимость помещений ограничена), тоже могут подать свои предложения, мысли, указать на проблемные места.

Псевдоаналитика «раскачивает» республику

Сбор предложений уже начался. Кроме того, общественные активисты анализируют социальные сети, группы в разных мессенджерах, без которых уже немыслима жизнь Бурятии. Анализируют обращения, темы, поднимаемые гражданами, всевозможную политическую аналитику о состояния дел в республике.

Современное открытое информационное общество отличается тем, что любой человек может выйти в Интернет и высказаться на любую тему. В том числе, о положении в Бурятии. Причем говорить могут даже люди, которые никогда не были здесь.

Алексей Цыденов, постоянно посещает районы республики, всегда находится в контакте с местными жителями, проводит встречи с населением. Это позволяет объективно оценивать ситуацию - получать информацию не только из докладов чиновников, но и от глубинного народа, который нечасто бывает в Улан-Удэ.

«Сейчас, действительно, общественность вовлечена в управленческий процесс. Несколько лет назад, на самом деле, было такое время, когда люди приходили в Общественную палату, говорили - меня не приняли в министерстве, им некогда и прочее. Сейчас открытость, прозрачность присутствуют. Например, через социальные сети решают множество вопросов», - говорит Татьяна Думнова, председатель Общественной палаты Бурятии.

Накануне открытого совещания правительства республики, повторим, развернулась большая работа по анализу публикаций, мнений. И общественники заметили тенденцию роста ангажированной политической псевдоаналитики.

Собственно говоря, такого рода публикации появлялись и раньше. Конечно, претензии к власть предержащим были, есть и будут в любой точке планеты. Но общественники увидели вовсе не взвешенную аналитику, в которой рассматривается картина во всей полноте, а претензии не заслоняют достижений, и которая всегда была очень полезным, конструктивным элементом политической жизни региона. Это была псевдоаналитика.

Перед важным событием 12 марта идет подъем именно «аналитики» заведомо не очень объективной, направленной на ослабление позиций руководства республики и членов его команды, раздувание сомнений в Алексее Цыденове и руководимом им правительстве, с вырыванием отдельных фактов из ситуации и использованием тому подобных приемов.

Общую ситуацию в республике можно охарактеризовать, как динамичное развитие. В Бурятии живет почти миллион человек. Вести вперед такой регион (причем не самый богатый и развитый, имеющий массу проблем) – это большое и трудное дело. Разве бывает такое, чтобы в большом деле все прошло без сучка и задоринки? Ну разве что в сказках, где у героя есть волшебная палочка. А в реальности - не

Между тем, успехи республики видны невооруженным глазом

Благодаря активному строительству школ, у школьников республики уже нет трехсменного обучения. В Улан-Удэ после ввода в эксплуатацию целого ряда детсадов родители избавлены от проблем с устройством ребенка в дошкольное учреждение. Автомобилисты, сравнивая дороги в Улан-Удэ и Иркутске, говорят, что в столице Бурятии они лучше.

Вообще, в Бурятию пришло время, когда идет работа над несколькими крупными объектами одновременно. От здания для театра «Байкал» до здания Верховного суда республики и Третьего моста через Уду, о которых все знают. Не говоря уже про проект расширения улан-удэнской ТЭЦ-2, невиданную перекладку коммунальных сетей в центре Улан-Удэ и проводимое коренное обновление Правобережных очистных сооружений, другие местные проекты.

Не будет забывать про всероссийские проекты – развитие вторых путей БАМа, оборонного комплекса, уранового проекта в Хиагде и др. Когда такое было в последний раз? Может быть, во времена индустриализации и электрификации, давшей людям «лампочку Ильича»?

Ледовый дворец в Улан-Удэ уже введен в строй, сделал рывок вперед улан-удэнский аэропорт «Байкал», на востоке республики заработал «Озерный» ГОК, всего не перечислить.

Не терять информационный баланс

«Пустопорожний» контент давно известен жителям республики. Не имея под собой никакого основания, он, тем не менее, нагнетает внутри Бурятии обстановку недоверия, неуверенности, сомнений.

Одна из регулярных «историй» о главе Бурятии Алексее Цыденове – якобы он больше не желает работать главой республики, занят подыскиванием себе хорошего места работы в Москве. В правительстве России или крупной госкомпании. И как только найдет, тут же бросит Бурятию. Уже столько раз это опровергалось, но все появляется снова и снова.

Впрочем, контент может быть основан на реальном факте. Последние примеры – события вокруг некоторых известных чиновников Бурятии. За них взялись правоохранительные органы. Жители республики, честно говоря, были неприятно удивлены. Если факты подавать в половинчатом ключе, то это смотрится особенно плохо, давая почву для упомянутого недоверия и сомнений.

Когда всем разъяснили, что Алексей Цыденов сам инициировал перед силовиками проверку ведомств, положение приобрело иной оттенок.

Да, когда силовики предъявляют претензии к чиновнику, это грустный факт. Кадровая политика дала сбой. Но разве от этого кто-то застрахован? Да, их назначение на ответственные посты оказалось ошибкой, из ошибки сделан вывод. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, гласит русская поговорка. К тому же, к сожалению, мы живем в такое время, когда с кадрами повсеместно большая напряженка. И на производстве, и в сфере услуг, и во власти. В регионах нелегко удержать специалистов.

Кто-нибудь руководил в таких условиях предприятием или каким-нибудь органом власти? Один процент населения региона, возможно, руководили. А вот большинству жителей Бурятии трудно представить какой остроты достигла кадровая проблема. Для того же минстроя Бурятии глава республики до сих пор не может найти человека, чтобы назначить постоянным министром. Очень долго ведомство возглавляет врио. министра.

Информация – это вещь, восприятие которой зависит от того, как она подана. Говоря о Бурятии, вывод прост.

На большом пути бывают кочки. Но движение вперед продолжается. Республика хорошо вписалась в российский «поворот на Восток», как в геополитическом, так и в чисто внутрироссийском смысле. Сегодня даже на специальной военной операции по денацификации, демилитаризации Украины, защите интересов России, бойцы из республики входят в число лучших. Неприятности, ошибки, скандалы в жизни Бурятии есть и будут. Однако они составляют небольшую часть этой самой жизни. Все остальное – работа, развитие, стремление к счастью.

Бурятия «поймала волну». Давайте помогать республике держаться на ее гребне.

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru