Перед 8 марта в Бурятии родилась 62-сантиметровая богатырша

Республиканский перинатальный центр привел статистику рождаемости за неделю – с 3 по 9 марта и рассказал, что накануне Международного женского дня у них родилась настоящая маленькая богатырша.

- Самая крупная новорождённая – девочка, родившаяся 4 марта с весом 5120 г и ростом 62 см, а самая маленькая малышка – девочка, появившаяся на свет 5 марта с весом 1280 г и ростом 40 см, - рассказывают в Перинатальном центре.

Всего за прошедшую неделю в Республиканском перинатальном центре появились на свет 86 малышей! Мальчиков родилось 42, а девочек 44.

Самым насыщенным днем оказалось 5 марта, когда родилось 24 малыша, среди которых 13 мальчиков, 12 девочек и 1 двойня.

- Поздравляем всех родителей с рождением детей! Пусть малыши растут здоровыми и счастливыми, - добавили акушеры.

Фото: loon.site