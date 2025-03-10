Дороги Улан-Удэ будут приводить в порядок с помощью Бродвея

Сегодня начал свою работу подметально-уборочный прицеп «Бродвей», сообщили в Комбинате по благоустройству. Механическую уборку песка, который был рассыпан за зиму проводят в 100-х кварталах. Эти участки были выбраны первыми, поскольку там дороги уже просохли после таяния снега.

- С помощью двух боковых и одной центральной щеток техника собирает песок, а также мусор с проезжей части и транспортирует их в кузов буксирующего самосвала, - объяснил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Список участков будет пополняться ежедневно. В ведомстве отмечают, что за эту зиму на подсыпку дорог было использовано в 1,5 раза больше песка, чем за прошлую. После потепления подметально-уборочная техника начнет очищать городские дороги с применением воды.

Фото: скриншот видео мэрии города