В Бурятии теплую погоду испортит антициклон

О погоде на эту неделю рассказали синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, в начале и в конце недели в республике ожидается теплая неустойчивая погода. Местами пройдет снег различной интенсивности, в отдельных районах возможен порывистый ветер.В середине недели республика окажется под влиянием антициклона. В эти дни ожидается умеренно-морозная без существенных осадков погода.