Общество 10.03.2025 в 13:58

В Улан-Удэ электрокабель проложат по дну реки

Эту технологию в Бурятии используют впервые
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ электрокабель проложат по дну реки
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Улан-Удэ строительство подстанции «Культурная» на острове Счастье, который скоро станет полуостровом, завершат следующей зимой. Об этом рассказал врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин на пресс-клубе, который был посвящен теме строительства инфраструктуры для жизни.

– Подстанция достаточно красивая, фасады уже утверждены, с национальным орнаментом. Она будет выполнена в одном стиле с объектами, которые там возводятся. На этом полуострове будет сделан заход сетей по дну реки Уда. Привычных опор высоковольтных видно не будет. Эта технология прокладки сетей в Бурятии будет применена впервые, – подчеркнул врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.

От подстанции «Культурная» будут «питаться» новые объекты комплексного развития территорий, межвузовский кампус, национальный музей и театр «Байкал».
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