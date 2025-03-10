В Улан-Удэ электрокабель проложат по дну реки

В Улан-Удэ строительство подстанции «Культурная» на острове Счастье, который скоро станет полуостровом, завершат следующей зимой. Об этом рассказал врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин на пресс-клубе, который был посвящен теме строительства инфраструктуры для жизни.– Подстанция достаточно красивая, фасады уже утверждены, с национальным орнаментом. Она будет выполнена в одном стиле с объектами, которые там возводятся. На этом полуострове будет сделан заход сетей по дну реки Уда. Привычных опор высоковольтных видно не будет. Эта технология прокладки сетей в Бурятии будет применена впервые, – подчеркнул врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.От подстанции «Культурная» будут «питаться» новые объекты комплексного развития территорий, межвузовский кампус, национальный музей и театр «Байкал».