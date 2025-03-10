Предпринимателя в Бурятии суд наказал за забывчивость

Строя гостиничный комплекс на Байкале предприниматель забыл выплатить зарплату одному из своих нанятых сотрудников. Недолго думая, тот обратился в прокуратуру.

- Прокуратура Прибайкальского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего строительство гостиничного комплекса в с. Турка и установила, что он заключил с гражданином трудовой договор, однако заработную плату в срок не выплатил, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим в суд было направлено исковое заявление о взыскании с работодателя невыплаченной зарплаты, компенсации за ее несвоевременную выплату и причиненный моральный вред.

Прибайкальский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Работнику выплатили 144 тыс. рублей.

Фото: loon.site