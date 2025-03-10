Общество 10.03.2025 в 15:25

В Бурятии построили более двух миллионов квадратных метров жилья

Это было сделано в период с 2019 по 2024 годы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии построили более двух миллионов квадратных метров жилья

В Бурятии за период с 2019 по 2024 годы построено более двух миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин на прошедшем пресс-клубе «Прямо об актуальном».

– В Бурятии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2024 годы введено 2 миллиона 112,5 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 560 тысяч квадратных метров – в многоквартирных домах. При этом, в 2023 и 2024 годах в нашей республике перевыполнен план по вводу жилья на 64 и 59 процентов соответственно, – сказал Евгений Коркин.

На рост строительства повлиял ряд факторов: это создание условий по развитию инфраструктуры, льготному ипотечному кредитованию, а также механизмов использования счетов эскроу, которые призваны защитить денежные средства граждан.

По программе «Дальневосточная ипотека» с начала 2019 года по настоящее время в республике заключено 14 403 договора на общую сумму 57,66 млрд рублей.

Для переселения граждан из аварийного жилья построены многоквартирные дома в городах Закаменск, Северобайкальск, Улан-Удэ, Бабушкин, Гусиноозерск, поселках Каменск, Селенгинск. Переселение граждан проходило по Республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

– Всего с 2019 по 2024 годы расселено 6,8 тысяч человек из 98,39 тысяч кв. метров аварийного жилья, – заключил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.

 

Фото: Номер один

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