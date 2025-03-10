Общество 10.03.2025 в 15:26

В Улан-Удэ пешеходы будут переходить дорогу по команде

В городе появился первый говорящий светофор
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пешеходы будут переходить дорогу по команде
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ светофор на улице Терешковой, где перебегающие дорогу пешеходы нередко попадают под колеса машин, заговорил человеческим языком. Нововведение появилось на остановке Республиканская больница. Установленный там светофор оснастили дополнительной функцией речевого информирования.

«Когда загорается зелёный сигнал, светофор издаёт голосовую команду «Переход разрешен» - сообщает, что можно переходить дорогу, а также предупреждает, что время для перехода истекает, фразой «Заканчивается переход». Когда горит красный сигнал светофора пешеходы слышат, как метроном отсчитывает секунды до разрешающего сигнала», - сообщили в мэрии города.

Речевой информатор установлен сотрудниками Горсвета в рамках пилотного проекта.
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