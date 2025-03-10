Общество 10.03.2025 в 15:48

«У моих Барби отдельная квартира»

Сибирячка собрала коллекцию кукол на 2 миллиона рублей
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Текст: КП-Новосибирск
«У моих Барби отдельная квартира»
Анастасия собрала больше 500 кукол. Фото: предоставлено Анастасией Чайкой
41-летняя воспитательница детского сада Анастасия Чайка коллекционирует кукол Барби. Она собрала более 500 игрушек. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Как и любая девочка, в детстве она любила играть в куклы. Только вместо Барби у нее были отечественные Алены и Маши. Маленькая Настя вечерами разглядывала журналы с белокурыми красавицами и мечтала, что, когда вырастет, обязательно купит себе такую. К этому желанию вернулась уже взрослой.

- Я долго болела, и врачи заметили на снимке легких образование. Сначала подумали, что туберкулез, он не подтвердился. Я обратилась к онкологу, диагностировали рак легкого, - рассказала Анастасия.

Операция, лечение. Казалось, таблетки и походы по врачам никогда не закончатся. В 2017 году у женщины наступила ремиссия. Счастливая тем, что будет жить, Настя решила: нужно исполнять свои мечты. И тут попалось на глаза объявление – продавали Барби.

- Мне было 33 года, когда на одном из сайтов я увидела, что продают куклу. Она была прям, как из моего детства: беленькая, с волнистыми волосами, в розовых туфельках. Все как в журнале! Мечта! Я ее купила, - вспоминает Анастасия Чайка.

Купила первую, вторую, третью, пятую… И уже не могла остановиться.

- Я покупала их каждую неделю. Смотрела в журнале, какие хотела в детстве, искала и покупала. Первое время куклы хранились дома в специально купленном шкафу. Потом потребовался еще один, - рассказывает обладательница коллекции.

Первые 100 кукол собрала за год. Когда игрушечным девочкам стало тесно даже в шкафах, выделила им… отдельную жилплощадь:

- У меня в Кольцово есть квартира. Раньше я ее сдавала, а сейчас там хранятся Барби.

В соцсетях Анастасия познакомилась с такими же увлеченными людьми, как и она. Ей объяснили, как экономить, заказывая кукол из-за границы.

- Это рискованно, потому что посмотреть заранее куклу нельзя и продавцы могут обмануть. У меня были моменты, когда я делала заказ, но кукла не приходила. Хорошо, что деньги возвращали. Также я участвовала в торгах по ночам, потому что так дешевле.

Ценник еще зависит от года выпуска куклы. Современные Барби стоят от 800 рублей, коллекционные - от 40 тысяч. А игрушки из прошлого века способны достигать цены в миллион рублей.

- В моей коллекции есть редкая, коллекционная кукла. Я ее забрала на торгах за 2500 рублей, а по факту она стоит 40 тысяч. Мне очень повезло! – рассказывает женщина.

Специальных условий хранения для кукол Анастасии не требуется. Раз в месяц она приезжает к ним «в гости». Обязательно проветривает комнату, вытирает пыль.

- Главное, чтобы не было влажности высокой, иначе на них образуется что-то типа плесени и это не остановить...

Уже полтора года Анастасия не собирает кукол. Коллекционирование приостановила из-за санкций – слишком дорого выходит.

Свою коллекцию владелица оценивает в сумму около двух миллионов рублей. Ценник поднялся из-за логистики, сложностей доставки, но женщина не готова продавать кукол. И относится к игрушкам бережно, как к детям.

Кстати, у Анастасии есть сын и дочь. Когда последняя была маленькой, заглядывалась на мамину коллекцию, Насте тогда пришлось выделить ей несколько кукол. Остальные же так и стоят неприкосновенными.
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игрушка

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