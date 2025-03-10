В Бурятии начала работать машина по добыче семян сосны

В Бурятии открыли очередной сезон работы единственной в регионе машины по добыче семян сосны. Шишкосушильный комплекс построен ещё в 1967 году, но несмотря на полувековой возраст, он продолжает исправно работать.

Прежде, чем отправиться в теплицы и стать сеянцем – будущим лесом – шишка проходит многоступенчатую обработку.

- В прошлом году провели текущий ремонт комплекса. Наши ребята постоянно модернизирует процесс сушки. Шишка проходит несколько этапов. От сортировки и жарочного шкафа, где сырье находится 32 часа и циркулирует в разной температуре от +30 до +65 градусов. Процедура необходима для равномерного раскрытия шишки. Дальше происходит очистка и «обескрыливание» семян, - рассказал руководитель АУ РБ Лесресурс Владимир Бакиров.

За сутки машина обрабатывает до 300 кг сосновой шишки.

- Процесс добычи семян не быстрый, а самое главное – это сохранить полученный материал. Его помещают в специальное помещение, где регулируется температура и влажность воздуха. На сегодняшний день запас семян Республиканского агентства лесного хозяйства составляет свыше 600 кг. Он формируется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», - добавили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ