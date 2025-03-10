Общество 10.03.2025 в 16:15

В Бурятии проиндексировали социальные выплаты

Они выросли на 10,5%
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии проиндексировали социальные выплаты
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии проиндексирован размер социальных выплат, осуществляемых за счет республиканского бюджета. Размер повышения составил 10,5%, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Общая сумма всех социальных выплат с учетом индексации в 2025 году составит 1,7 млрд рублей. Выплата с новым размером будет осуществлена в марте текущего года с доплатой за февраль», - рассказал руководитель региона.

Также Алексей Цыденов перечислил меры социальной поддержки, на которых распространяется индексация. Это:

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей;

- выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей;

- выплаты на вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

- доплаты к общему размеру вознаграждения приемным родителям, воспитывающим 5 и более приемных детей;

- республиканский материнский (семейный) капитал многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума в Республике Бурятия, при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей;

- ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на каждого ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной организации до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет);

- единовременное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим)детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- доплата к общему размеру вознаграждения приемному родителю, воспитывающему приемного ребенка, принятого на воспитание с 1 января 2018 года в возрасте от 10 до 18 лет, информация о котором была учтена в региональном банке данных о детях;

- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей образовательную деятельность, до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) приемным родителям, воспитывающих троих и более детей, включая родных, усыновленных и приемных;

- выплаты участникам вооруженных конфликтов;

- выплаты ветеранам труда;

- выплаты ветеранам труда Республики Бурятия;

- выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

- выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

- выплаты гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года;

- выплаты на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Республики Бурятия от 7 марта 2007 года № 2125-III.
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