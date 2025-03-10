Общество 10.03.2025 в 16:43

«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов в Улан-Удэ

В разгар лета их количество вырастет до двух раз в сутки
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Текст: Андрей Константинов
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена увеличить частоту полётов из Москвы в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, с 12 июня частота полётов на этом направлении вырастет с 7 до 10 рейсов в неделю. А с 27 июня и до конца сентября запланировано уже до 14 рейсов в неделю — это два рейса в сутки.

«Дополнительные рейсы удовлетворят высокий спрос в период летних отпусков и школьных каникул. Они будут способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока в регион», - сообщают в авиакомпании.

Напомним, «Аэрофлот» начал полёты из Москвы в Улан-Удэ в декабре 2024 года.
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