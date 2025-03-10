Общество 10.03.2025 в 16:43
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов в Улан-Удэ
В разгар лета их количество вырастет до двух раз в сутки
Текст: Андрей Константинов
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена увеличить частоту полётов из Москвы в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, с 12 июня частота полётов на этом направлении вырастет с 7 до 10 рейсов в неделю. А с 27 июня и до конца сентября запланировано уже до 14 рейсов в неделю — это два рейса в сутки.
«Дополнительные рейсы удовлетворят высокий спрос в период летних отпусков и школьных каникул. Они будут способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока в регион», - сообщают в авиакомпании.
Напомним, «Аэрофлот» начал полёты из Москвы в Улан-Удэ в декабре 2024 года.
«Дополнительные рейсы удовлетворят высокий спрос в период летних отпусков и школьных каникул. Они будут способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока в регион», - сообщают в авиакомпании.
Напомним, «Аэрофлот» начал полёты из Москвы в Улан-Удэ в декабре 2024 года.
Тегиавиация