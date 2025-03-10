Участвовавших в СВО чиновников из Бурятии наградили медалями

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с отрядом добровольцев-чиновников, которые после выполнения своего долга по защите Родины вернулись домой.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, отряд был сформирован полгода назад. На его формирование и подбор кадров понадобилось порядка пяти месяцев. В его состав вошли 27 человек: работники аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и девяти регионов: Бурятии (2 человека), Якутии (4), Забайкалья (3), Камчатки (2), Приморья (2), Хабаровского края (1), Сахалинской области (3), ЕАО (2), Чукотки (3).Добровольцы работали на двух направлениях (Курское и Донецкое), осуществляли разведку сил и средств ВСУ на различных модификациях БПЛА. Все добровольцы награждены медалями Минобороны России «Участнику СВО», а члены курской группы (21 человек) дополнительно награждены медалями «Защитник Курской области».- Хочу поблагодарить за решение, которое вы приняли, выйдя в зону боевых действий. Я знаю, что многие из вас выполняли задачи с риском для жизни и выполняли отлично. Уверен в том, что память о вашей работе сохранится на долгое время. Это поможет вам по-другому воспринимать жизнь, по-другому воспринимать ту работу, которую мы вместе проводим. Больше понимать, насколько она нужна. Может быть, будете чуть пожестче. Это тоже нормально. Все это сохранится и в памяти России, и в памяти ваших семей. Во всяком случае, сегодня уверенно можете сказать о том, что вы не просто готовы защитить Родину, а вы её защищали. Поэтому спасибо. Поклон вам всем, – сказал Юрий Трутнев.«Большой плюс нашего отряда состоит в том, что это команда дальневосточников. Мы на своём примере показали, что быть чиновником – это не принимать управленческие решения только в своих кабинетах, но и при первой необходимости пойти в зону специальной операции для защиты Родины. В этом и заключается государственная служба: выполнять задачи там, где нужно стране», - заявил в ответ заместитель председателя комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ, оператор группы аэроразведки Дмитрий Федоров.Добровольцы получили от Юрия Трутнева благодарственные письма за службу Родине, проявленное мужество и личный пример самоотверженного выполнения воинского долга в ходе СВО. И в свою очередь поблагодарили его, аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России и все дальневосточные регионы за помощь и поддержку. Также они передали полпреду сбитый ими дрон ВСУ и Знамя Победы, подписанное всеми членами отряда.