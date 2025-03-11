Общество 11.03.2025 в 09:14

Букет цветов стал очередной схемой развода пенсионерки из Бурятии

Вовремя вычислив аферистов, она сохранила свои сбережения
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Текст: Елена Кокорина
Букет цветов стал очередной схемой развода пенсионерки из Бурятии

В выходные в Прибайкальском районе Бурятии мошенник позвонил 73-летней жительнице Горячинска, выдав себя за курьера цветочного магазина. Он попросил её назвать код, который пришел в смс, чтобы подтвердить адрес доставки букета.

- Пенсионерка, не подозревая об опасности, сообщила код, и тем самым дала мошенникам доступ к её личному кабинету на портале госуслуг. Когда женщина поняла свою ошибку, она положила трубку и пошла в полицию, - рассказали в МВД республики.

Во время пути мошенники продолжали доставать ее смс и звонками. Они несколько раз звонили и отправили смс с частного номера, где просили обратиться в техподдержку госуслуг и «отменить действия». Однако женщина прекратила общение с мошенниками и смогла сохранить сбережения.

Фото: Loon.site 

 

 

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