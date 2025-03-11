В Бурятии прошли воздушные тренировки для новичков-десантников

На Забайкальской базе авиационной охраны лесов завершилась подготовка по программе профессионального обучения «Десантник-пожарный». Новобранцы успешно освоили теоретический курс, а финалом обучения стали воздушные тренировки.

- Первым этапом тренировки стали спуски 12-метровой вышки-тренажера. Перед спуском инструкторы внимательно проверяют экипировку, крепления и оборудование, а также проводят инструктаж. Затем курсанты аккуратно спускаются вниз, контролируя скорость спуска при помощи спусковых устройств, отрабатывая все движения до автоматизма. Им предстояло освоить две спусковые системы – СУ-Р и КС-К/2, - рассказали в Авиалесохране республики.

Только после покорения вышки, обучающихся допускают к спускам с вертолёта. Сначала инструкторы знакомят новобранцев с воздушным судном, напоминают о технике безопасности, проверяют экипировку. Только после этого вертолёт взлетает и зависает в воздухе. Самые первые спуски десантники совершили с 10 метров, а затем постепенно увеличили до 40. За каждым движением новичков внимательно наблюдают наставники.

По результатам экзаменов и воздушных тренировок, все 23 сотрудника успешно прошли обучение и получили свидетельства. Приобретенные знания пригодятся им в борьбе с лесными пожарами.

Фото: Авиалесохрана Бурятии