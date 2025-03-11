Прокуратура Бурятии вступилась за сельских чиновников

В Бичурском районе Бурятии работникам администраций шести поселений своевременно не выплатили зарплату за два месяца. Общая задолженность перед 26 сотрудниками составила более 2,3 млн рублей.Ситуацией заинтересовалась прокуратура Бурятии, в результате главы муниципальных образований получили прокурорские представления. После вмешательства надзорного ведомства долги по зарплате сразу погасили.За неполную выплату зарплаты в установленный срок руководителей ответственных за это учреждений привлекли к административной ответственности.