Общество 11.03.2025 в 10:33

В пос. Селенгинск будет ограничено движение через железнодорожный переезд

11 и 12 марта там будут проводиться ремонтные работы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В пос. Селенгинск будет ограничено движение через железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде в пос. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия (5559 км ВСЖД) 11 и 12 марта 2025 года будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 18:00 11 марта до 06:00 12 марта. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос.Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

 

Фото: Номер один

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с 5 по 11 марта

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