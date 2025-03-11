В пос. Селенгинск будет ограничено движение через железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде в пос. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия (5559 км ВСЖД) 11 и 12 марта 2025 года будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 18:00 11 марта до 06:00 12 марта. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос.Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: Номер один