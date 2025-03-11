Общество 11.03.2025 в 10:34

В Бурятии семье погибшего рабочего выплатили около 3 млн рублей

Компенсацию получили мать и брат мужчины
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии семье погибшего рабочего выплатили около 3 млн рублей

Компания по добыче природных ресурсов в Бурятии выплатила 2,7 миллиона рублей родственникам погибшего рабочего. Мужчина, работающий проходчиком, погиб в результате нарушений требований охраны труда машинистом подземной самоходной машины, а также нарушений требований охраны труда со стороны работодателя.

Компания оплатила расходы по доставке тела к месту жительства, организацию и проведение похорон умершего, включая поминальный обед. Однако оказанную помощь родственники посчитали недостаточной и потребовали дополнительной выплаты компенсации морального вреда в судебном порядке.

Суд, рассмотрев дело, нашел иск обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению в части выплаты разумной компенсации. Ответчика обязали выплатить 1,7 миллиона рублей матери погибшего и 1 миллион рублей брату. Исполнительные документы были направлены в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.

- После уведомления о возбуждении исполнительного производства и применении мер принудительного взыскания в случае неуплаты задолженности в установленный законом срок организация выплатила матери и брату погибшего компенсации морального вреда в полном объеме, - рассказали в УФССП республики.

Фото: loon.site

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