В Бурятии семье погибшего рабочего выплатили около 3 млн рублей

Компания по добыче природных ресурсов в Бурятии выплатила 2,7 миллиона рублей родственникам погибшего рабочего. Мужчина, работающий проходчиком, погиб в результате нарушений требований охраны труда машинистом подземной самоходной машины, а также нарушений требований охраны труда со стороны работодателя.

Компания оплатила расходы по доставке тела к месту жительства, организацию и проведение похорон умершего, включая поминальный обед. Однако оказанную помощь родственники посчитали недостаточной и потребовали дополнительной выплаты компенсации морального вреда в судебном порядке.

Суд, рассмотрев дело, нашел иск обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению в части выплаты разумной компенсации. Ответчика обязали выплатить 1,7 миллиона рублей матери погибшего и 1 миллион рублей брату. Исполнительные документы были направлены в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.

- После уведомления о возбуждении исполнительного производства и применении мер принудительного взыскания в случае неуплаты задолженности в установленный законом срок организация выплатила матери и брату погибшего компенсации морального вреда в полном объеме, - рассказали в УФССП республики.

Фото: loon.site