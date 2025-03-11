Жителей Бурятии зовут на Чивыркуйскую рыбалку

22 марта, в Забайкальском национальном парке на празднике «Зимние забавы в Чивыркуе», состоится «Чивыркуйская рыбалка» (возрастное ограничение 0+).

Традиционный конкурс остался без изменений в правилах: к участию допускаются совершеннолетние рыболовы-любители и дети в сопровождении взрослых. Использовать можно только одну удочку (с возможностью замены) с одним или двумя крючками, разрешены балансиры, блёсны, мормышки.

- Процесс ловли будет проходить под строгим надзором судей. Номинаций будет несколько, но главный приз достанется тому, чей улов окажется самым увесистым. Приезжайте похвастаться рыбацким мастерством и испытать удачу! – сообщили в нацпарке.

Подробности участия читайте в Положении конкурса на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один