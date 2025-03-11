Школьникам Бурятии упростили и удешевили проезд в поезде

При посадке в поезда АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») детям больше не потребуется предъявлять справку из школы. Новые правила вступили в силу после установления Правительством РФ круглогодичной льготы для проезда детей (граждан России) от 10 до 18 лет.

Теперь при посадке в поезда дальнего следования необходимо предоставить только свидетельство о рождении или паспорт. Льготой можно воспользоваться на всей территории РФ, в том числе в сообщении с Калининградской областью.

- Напомним, что скидка в размере 50% от взрослого тарифа предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих во внутрироссийском сообщении (кроме скоростных), а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава, – сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В купейных вагонах двухэтажных поездов цена билета для детей будет сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Льготой могут воспользоваться все дети от 10 до 18 лет – граждане РФ независимо от формы обучения.

Фото: Номер один