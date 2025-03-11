В Бурятии клещи могут проснуться уже в марте

В Роспотребнадзоре Бурятии предупредили, что в связи с явным потеплением уже в марте возможно пробуждение клещей. Их активизация происходит, когда среднесуточная температура воздуха достигает +1+3 °C, а полностью активными клещи становятся при +10 °C.

В связи с этим в ведомстве поспешили напомнить о мерах профилактики:

- Вакцинация особенно важна для жителей эндемичных регионов, где распространен клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Плановая вакцинация состоит из двух инъекций, и ревакцинация проводится раз в три года. Вместе с КВЭ в стране регистрируются и другие клещевые инфекции, для которых вакцинации не разработаны. Поэтому при посещении леса рекомендуется носить закрытую светлую одежду и обрабатывать её акарицидными средствами. Также необходимо тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе, - рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Фото: loon.site