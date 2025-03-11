Общество 11.03.2025 в 14:03

Белки-летяги в Бурятии торопят весну поедая снег

Новое видео засняли во Фролихинском заказнике
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Текст: Елена Кокорина
Белки-летяги в Бурятии торопят весну поедая снег

Ешь снег, помогай весне! Под таким названием разместили новое видео с белкой-летягой из Фролихинского заказника Бурятии, которая поедает снег, тем самым, будто поторапливая весну.

Заснять видео удалось госинспектору Анастасии Шойко.

- Летягу повезло снять очень близко и в разнообразных ситуациях: зверёк обедал на лиственнице, упражнялся в прыжках, поедал снег и общался с сородичем. Уже совсем скоро летяги поменяют зимние шубы серебристо-серого цвета на буровато-серые летние, - пишут в группе «Заповедного Подлеморья».

В замедленной съёмке можно разглядеть уникальный способ передвижения летяг: планирующий полёт с дерева на дерево. В этом зверьку помогает кожистая, покрытая шерстью складка между лапами.

- Длинный хвост служит рулём, с помощью которого можно поменять направление полёта. Этот навык, надеемся, они продемонстрируют в следующий раз, - добавляют в заповеднике.

Фото: скриншот видео «Заповедное Подлеморье»

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