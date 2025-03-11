Общество 11.03.2025 в 14:29
«Забыли кусочек инструмента внутри»
Новосибирец потребовал почти миллион за вырванный зуб
Текст: КП-Новосибирск
Два года Алексей Абащенко судится со стоматологией за вырванный зуб. Он уверен, врачи забыли в нём кусочек инструмента. Экспертиза это подтвердила. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
Зимой 2022 года спортсмен Алексей Абащенко кушал глазированный сырок, когда вдруг почувствовал: на заднем зубе справа отломилась пломба. Ничего не болело, но язык постоянно натыкался на скол, Алексей на всякий случай решил идти к врачу.
- Я искал стоматологию рядом с домом, цена тоже устроила — предлагали за 19 тысяч поставить новую пломбу и другие услуги. 20 декабря 2022 года я пришел в стоматологию на улице Выборной, мне поставили диагноз: «другой кариес зуба 36». Стали менять пломбу, сказали — «процедура стандартная», поставили обезболивающее. Почистили дырку в зубе, установили штифт, сверху пломбу, отшлифовали и отполировали. Через час все закончилось. Но через два дня зуб начал сильно болеть. Наутро третьего дня боль стала нестерпимой, — рассказал Алексей Абащенко.
Алексей не мог жевать пищу — питался кашей, паштетом и пюре. Не мог пить холодное и горячее. Он сидел на обезболивающих, через неделю в той же клинике назначили повторный прием.
- Хозяйка клиники сама взялась лечить меня, она даже подтвердила в переписке, что первый врач отнесся невнимательно и допустил ошибку. Но второй прием был еще хуже: владелица посмотрела зуб, достала штифт и поставила новую пломбу. На мой вопрос про боли сказала: «Это ваш зуб разрушается», что она ничем не может помочь. Я был в шоке, — рассказал Алексей.
Он обзвонил более 10 клиник, первая отказалась лечить, во второй не оказалось микроскопа и так далее по списку. Только две предложили лечение: либо разрезать десну с шансами извлечь осколок корня 1 к 6, либо удалять зуб. Мужчина решил не рисковать и выбрал второе. При этом рентген десны показал осколок инструмента, который, оказывается, оставили стоматологи — именно он вызывал воспаление и гниение.
- Хозяйка клиники меня заблокировала, звонки со мной скидывались даже с рабочего телефона клиники. На досудебную претензию ответа я не получил. Медицинскую карту я на руки не получил. В марте направил иск в суд, представители клиники свалили всю вину на меня, — говорит Алексей.
Юристы ответчика не признали забытый в зубном канале кусочек инструмента. В своем заключении стоматологи написали: «Причиной удаления зуба было обострение хронического периодонтита, а временная установка штифта в дистальном канале не повлияла на прогрессирование инфекции».
- На суде клиника представила медкарту, но отказалась представить снимки. Они мотивируют это тем, что они их потеряли. При этом мы полагаем, что снимки не представлены, так как на снимках будет видно, что у Алексея на момент обращения к ним не было ни инородного тела, ни периодонтита. И он действительно нуждался только в установке пломбы, — уверен Максим Колесников, юрист пациента.
Пациент заплатил за независимую экспертизу в Санкт-Петербурге более 154 тысяч рублей. Специалисты написали: причиной удаления зуба являлся хронический периодонтит, который был у пациента. При этом указали, что обломок медицинского инструмента мог присутствовать внутри, его тень есть на рентгеновских снимках.
Новосибирец представил вторую экспертизу в суде, и клиника решила пойти на мировую, предложив 150 тысяч рублей компенсации. Спортсмен отказался, так как эта сумма едва покрывает лечение и установку нового зуба. Всего мужчина потребовал более 400 тысяч рублей компенсации расходов и полмиллиона морального вреда.
Иск Алексея к стоматологии рассмотрят по существу уже в начале апреля.
Зимой 2022 года спортсмен Алексей Абащенко кушал глазированный сырок, когда вдруг почувствовал: на заднем зубе справа отломилась пломба. Ничего не болело, но язык постоянно натыкался на скол, Алексей на всякий случай решил идти к врачу.
- Я искал стоматологию рядом с домом, цена тоже устроила — предлагали за 19 тысяч поставить новую пломбу и другие услуги. 20 декабря 2022 года я пришел в стоматологию на улице Выборной, мне поставили диагноз: «другой кариес зуба 36». Стали менять пломбу, сказали — «процедура стандартная», поставили обезболивающее. Почистили дырку в зубе, установили штифт, сверху пломбу, отшлифовали и отполировали. Через час все закончилось. Но через два дня зуб начал сильно болеть. Наутро третьего дня боль стала нестерпимой, — рассказал Алексей Абащенко.
Алексей не мог жевать пищу — питался кашей, паштетом и пюре. Не мог пить холодное и горячее. Он сидел на обезболивающих, через неделю в той же клинике назначили повторный прием.
- Хозяйка клиники сама взялась лечить меня, она даже подтвердила в переписке, что первый врач отнесся невнимательно и допустил ошибку. Но второй прием был еще хуже: владелица посмотрела зуб, достала штифт и поставила новую пломбу. На мой вопрос про боли сказала: «Это ваш зуб разрушается», что она ничем не может помочь. Я был в шоке, — рассказал Алексей.
Он обзвонил более 10 клиник, первая отказалась лечить, во второй не оказалось микроскопа и так далее по списку. Только две предложили лечение: либо разрезать десну с шансами извлечь осколок корня 1 к 6, либо удалять зуб. Мужчина решил не рисковать и выбрал второе. При этом рентген десны показал осколок инструмента, который, оказывается, оставили стоматологи — именно он вызывал воспаление и гниение.
- Хозяйка клиники меня заблокировала, звонки со мной скидывались даже с рабочего телефона клиники. На досудебную претензию ответа я не получил. Медицинскую карту я на руки не получил. В марте направил иск в суд, представители клиники свалили всю вину на меня, — говорит Алексей.
Юристы ответчика не признали забытый в зубном канале кусочек инструмента. В своем заключении стоматологи написали: «Причиной удаления зуба было обострение хронического периодонтита, а временная установка штифта в дистальном канале не повлияла на прогрессирование инфекции».
- На суде клиника представила медкарту, но отказалась представить снимки. Они мотивируют это тем, что они их потеряли. При этом мы полагаем, что снимки не представлены, так как на снимках будет видно, что у Алексея на момент обращения к ним не было ни инородного тела, ни периодонтита. И он действительно нуждался только в установке пломбы, — уверен Максим Колесников, юрист пациента.
Пациент заплатил за независимую экспертизу в Санкт-Петербурге более 154 тысяч рублей. Специалисты написали: причиной удаления зуба являлся хронический периодонтит, который был у пациента. При этом указали, что обломок медицинского инструмента мог присутствовать внутри, его тень есть на рентгеновских снимках.
Новосибирец представил вторую экспертизу в суде, и клиника решила пойти на мировую, предложив 150 тысяч рублей компенсации. Спортсмен отказался, так как эта сумма едва покрывает лечение и установку нового зуба. Всего мужчина потребовал более 400 тысяч рублей компенсации расходов и полмиллиона морального вреда.
Иск Алексея к стоматологии рассмотрят по существу уже в начале апреля.