Жителя Бурятии спас установленный в сердце кардиовертер

Жителю Курумканского района Бурятии, который за свою жизнь перенес уже два инфаркта, установили недавно кардиовертер-дефибриллятор. В основном подобные операции на сердце делаются за пределами республики, однако мужчине повезло и он был прооперирован в Улан-Удэ.

Историей выздоровления Владимира Бальжинимаевича из Курумкана поделились в пресс-службе Республиканской больницы.

- Недавно наш пациент благополучно выписался после установки кардиовертера-дефибриллятора. Устройство, совмещает в себе функции кардиостимуляции и предотвращает внезапное прекращение работы сердца. Сам мужчина шутит, что ему очень повезло оказаться в нужное время в нужном месте, - рассказывают в РКБ.

Дело в том, что за свою жизнь Владимир Бальжинимаевич перенес два инфаркта и стентирование сосудов сердца. Сейчас, опасаясь за его здоровье, кардиологи РКБ им. Н.А. Семашко рекомендовали установить кардиовертер-дефибриллятор. В основном для его установки пациенты направляются в федеральные центры, а в РКБ в год проводится всего 4-5 таких операций.

- Курумканец должен был отправиться за пределы Бурятии, однако здесь вмешалась судьба – один из пациентов в последний момент отказался от процедуры, а Владимир Бальжинимаевич был следующий в очереди. При выписке мужчина поблагодарил сотрудников кардиологического диспансера РКБ, отделения РХМДиЛ за профессионализм, чуткость и заботу, - добавили в местной больнице.

Фото: loon.site