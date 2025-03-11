Общество 11.03.2025 в 16:04

В страховые риски по ипотечному жилью стали включать прилет беспилотников

В Бурятии такие угрозы пока минимальны
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Текст: Дмитрий Родионов
В страховые риски по ипотечному жилью стали включать прилет беспилотников
Фото: архив «Номер один»
Падение летательных аппаратов вошло в стандартную страховку при обязательном при получении ипотеки страхования приобретаемого жилья в Бурятии. Однако получить выплату получится не у всех.

Риски от падения летательных аппаратов вошли в базовые страховые полисы. Это могут быть астрономические объекты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты или их части, грузы. Если такой риск включён в страховку, то клиент может получить возмещение ущерба от падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль, дом, квартиру или другое имущество, рассказали РБК представители страховых компаний.

Однако в некоторых случаях в возмещении ущерба могут отказать, например, если страховой случай наступил из-за военных действий, манёвров или других военных мероприятий — такая норма прописана в Гражданском кодексе РФ. Возместить ущерб получится только в том случае, если имущество дополнительно застраховано от военных, террористических и других рисков, отмечают в ВСК.

Для жителей Бурятии эти риски пока довольно невелики, поскольку нас спасают большие расстояния.

- Однако жители Бурятии нередко приобретают жильё в Краснодарском крае, Подмосковье, ранее многие покупали в Белгородской области. Для них страхование от прилётов беспилотников весьма актуально, - говорят риелторы республики.

Тем более, что частота и массивность атак с каждым годом увеличиваются, что тревожит покупателей жилья из Бурятии, стремящихся выгодно вложить средства в недвижимость в центральных регионах России.

Добавим, по данным Минобороны РФ, за ночь 11 марта было сбито 337 украинских дронов над территорией страны. Больше всего беспилотников в этот раз прилетело в Москву, Подмосковье и приграничные с Украиной территории. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.
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страхование

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