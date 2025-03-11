Общество 11.03.2025 в 16:36

23 молодые семьи Бурятии получили жилищные сертификаты

В торжественной обстановке их вручил глава республики
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Текст: Андрей Константинов
23 молодые семьи Бурятии получили жилищные сертификаты
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Во вторник, 11 марта, в Бурятии состоялось торжественное вручение сертификатов на приобретение (строительство) жилья молодым семьям по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

В торжественной обстановке сертификаты вручил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Очень приятно и радостно видеть такое количество ребятишек. Самое главное, что у нас есть дети, есть большие семьи. Это значит, что наша республика, наша страна развивается, прирастает, и все будет хорошо. Я хочу поздравить всех, кто сегодня здесь. Очень приятная миссия вручить свидетельства на получение субсидии на жилье. У нас с 2016 года более тысячи семей уже получили. В этом году у нас 85 семей получат такую поддержку на покупку собственного жилья, - поздравил семьи Алексей Цыденов.

Всего с 2016 по 2024 годы социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 1064 молодые семьи. На эти цели было выделено более 739 млн. рублей. В текущем году финансирование составляет почти 82 миллиона рублей.
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с 5 по 11 марта

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