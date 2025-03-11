«Слюдянка» на Байкале превратилась в «Шаманку»

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на ВСЖД продолжается работа по переименованию остановочных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятия. Так, например, остановочный пункт Слюдянка-2, будет теперь называться «Пляж Шаманка».

Смена названия произойдет уже сегодня, 11 марта. В ВСЖД считают, что это поможет пассажирам лучше ориентироваться при покупке билетов. В особенности – при путешествиях в летний сезон.

- Остановочный пункт «Пляж Шаманка» расположен неподалеку от мыса Шаманский, а расстояние до берега Байкала здесь составляет всего 50 метров. Новые наименования основаны на топографическом, историческом и культурном наследии местности, где они расположены, - прокомментировали в ВСЖД.

Фото: Елена Кокорина