Общество 11.03.2025 в 17:16

«Слюдянка» на Байкале превратилась в «Шаманку»

В ВСЖД рассказали о смене названий остановок
A- A+
Текст: Елена Кокорина
«Слюдянка» на Байкале превратилась в «Шаманку»

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на ВСЖД продолжается работа по переименованию остановочных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятия. Так, например, остановочный пункт Слюдянка-2, будет теперь называться «Пляж Шаманка».

Смена названия произойдет уже сегодня, 11 марта. В ВСЖД считают, что это поможет пассажирам лучше ориентироваться при покупке билетов. В особенности – при путешествиях в летний сезон.

- Остановочный пункт «Пляж Шаманка» расположен неподалеку от мыса Шаманский, а расстояние до берега Байкала здесь составляет всего 50 метров. Новые наименования основаны на топографическом, историческом и культурном наследии местности, где они расположены, - прокомментировали в ВСЖД.

Фото: Елена Кокорина

Теги
всжд пляж остановка

Все новости

«Слюдянка» на Байкале превратилась в «Шаманку»
11.03.2025 в 17:16
Житель Улан-Удэ до смерти забил жену
11.03.2025 в 17:16
Фура перекрыла дорогу в самом красивом селе Бурятии
11.03.2025 в 16:43
23 молодые семьи Бурятии получили жилищные сертификаты
11.03.2025 в 16:36
Перевозки контейнеров по ВСЖД выросли на 3,4% в январе-феврале
11.03.2025 в 16:10
В страховые риски по ипотечному жилью стали включать прилет беспилотников
11.03.2025 в 16:04
Жителя Бурятии спас установленный в сердце кардиовертер
11.03.2025 в 15:39
Житель Бурятии лишил жену почки за удар кочергой по голове
11.03.2025 в 15:32
Уроженец Бурятии стал очевидцем атаки вражеских беспилотников
11.03.2025 в 14:57
«Забыли кусочек инструмента внутри»
11.03.2025 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
23 молодые семьи Бурятии получили жилищные сертификаты
В торжественной обстановке их вручил глава республики
11.03.2025 в 16:36
В страховые риски по ипотечному жилью стали включать прилет беспилотников
В Бурятии такие угрозы пока минимальны
11.03.2025 в 16:04
Жителя Бурятии спас установленный в сердце кардиовертер
Сложную операцию провели местные врачи-кардиологи
11.03.2025 в 15:39
«Забыли кусочек инструмента внутри»
Новосибирец потребовал почти миллион за вырванный зуб
11.03.2025 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru