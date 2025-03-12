В Бурятии отмечается самая высокая заболеваемость в ДФО по клещевому энцефалиту. Об этом сообщила на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии зампред правительства РБ - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

В Бурятии отмечается самая высокая заболеваемость в ДФО по клещевому энцефалиту. За 2024 год среди районов республики высокая заболеваемость в Тункинском, Тарбагатайском, Закаменском, Прибайкальском, Северобайкальском, Бичурском, Баргузинском районах. Зарегистрирован 1 случай заболевания среди детей в Бичурском районе.

- Уважаемые земляки! В преддверии эпидемического сезона убедительно призываем вас пройти вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита, - сказала Евгения Лудупова.

Вакцинация — это самый надежный способ защиты от инфекции! Сделать прививку вы можете в поликлинике по месту жительства. На данный момент вакцина против клещевого энцефалита имеется во всех поликлиниках города. В апреле ожидаем большую партию вакцины.

О вакцинации:

— для достижения иммунитета вакцинация проводится до начала сезона активности клещей в зимние или весенние месяцы (плановая вакцинация);

— вакцинация должна закончиться за 2 недели до начала эпидемического сезона;

— посещать природный очаг можно не ранее, чем через 2 недели после второй прививки;

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