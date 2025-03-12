Тропу здоровья в Бурятии заставят экоскамейками из пластика

Городское лесничество посетила гендиректор промышленного парка и предложила новую продукцию для благоустройства будущей самой длинной тропы здоровья на Дальнем Востоке. Один из резидентов промпарка недавно начал производить экологичные скамейки, кашпо, шезлонги и урны из переработанного пластика.

- Промышленный парк Бурятии работает с 2016 года. На его территории ведут деятельность 26 резидентов по разным отраслям. Экоскамейки из полимерпесчаного композита в отличие от цемента и бетона не подвержены повреждениям и износу, при этом способны выдерживать значительные нагрузки. Полимерпесчаные доски можно использовать также, как и деревянные, однако, в отличие от дерева, такие материалы не портятся, не требуют ежегодного обновления и полностью подходят для повторной переработки, - рассказали в Комитете городского хозяйства.

Экоскамейки в итоге решат сразу две проблемы - создадут долговечную городскую инфраструктуру и позаботятся об экологии. Одну из таких скамеек и урн недавно установили на площади Советов.

Фото: Комитет городского хозяйства